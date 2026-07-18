Milad Ke-28 PBB, Yuri Kemal Serukan Perkuat Organisasi Hadapi Pemilu 2029

JawaPos.com - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Bulan Bintang (PBB) menggelar rangkaian penutupan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi anggota DPRD PBB se-Indonesia dengan menggelar peringatan Milad ke-28 partai di Hotel Borobudur, Jakarta. Menurutnya, agenda tersebut menjadi ajang konsolidasi nasional yang mempertemukan kader serta anggota legislatif PBB dari berbagai daerah.

Penjabat (Pj) Ketua Umum PBB, Yuri Kemal Fadlullah, menyatakan tema "Bersatu, Bergerak, Menang!" dalam rangka mengajak seluruh kader menjadikan usia ke-28 PBB sebagai momentum memperkuat organisasi hingga ke tingkat daerah.

Menurutnya, perjalanan hampir tiga dekade PBB menjadi bukti bahwa partai yang dibangun di atas nilai, integritas, dan pengabdian akan tetap relevan. Ia menyebut, rangkaian Rakernas, Bimtek, dan peringatan Milad ke-28 menjadi momentum memperkuat persatuan kader sekaligus meneguhkan komitmen untuk menjadikan PBB sebagai kekuatan politik yang semakin dipercaya masyarakat.

Ia menegaskan, PBB siap mengambil peran yang lebih besar melalui jaringan kader, kepala daerah, anggota legislatif, dan struktur partai di seluruh Indonesia untuk mengawal berbagai program pemerintah agar manfaatnya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Karena itu, PBB berkomitmen mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurutnya, PBB merupakan salah satu partai yang telah memberikan dukungan sejak proses pencalonan, termasuk terlibat dalam tim hukum penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Konsolidasi PBB hari ini adalah fondasi kemenangan Partai tahun 2029. Tidak ada ruang untuk ragu, tidak ada ruang untuk terpecah. Semua bergerak satu arah maju," kata Yuri, Sabtu (18/7).

Ia turut menyoroti kondisi ekonomi global, Indonesia memiliki fondasi yang kuat melalui pembangunan ketahanan pangan, pengembangan sektor energi nasional, serta berbagai program prioritas pemerintah. Salah satunya melalui program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai mampu memberikan manfaat bagi jutaan masyarakat sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan baru.