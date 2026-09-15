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Djati Waluyo
Selasa, 15 September 2026 | 17.44 WIB

Masih Sempat Rapat dengan DPD, Purbaya Tiba-tiba Ditelepon Lalu Dicopot sebagai Menkeu

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos) - Image

Eks Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. (Salman Toyibi/Jawa Pos)

JawaPos.com - Senin (14/9) menjadi hari yang tak biasa sekaligus hari terakhir Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan (Menkeu) dalam pemerintahan Prabowo Subianto.

Pagi itu, Purbaya masih menjalankan tugasnya sebagai Menteri Keuangan dengan menghadiri rapat gabungan Komite IV DPD RI bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) dan Bank Indonesia.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 10.00 WIB tersebut membahas Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2027 dan Nota Keuangan, serta sejumlah agenda terkait pembangunan nasional.

Purbaya bahkan masih menyampaikan paparan mengenai strategi ekonomi dan fiskal 2027. Ia juga berencana menerapkan pembiayaan inovatif untuk menjaga pembangunan daerah di tengah penyesuaian Dana Bagi Hasil (DBH).

Dalam skema tersebut, Kementerian Keuangan akan mengerahkan PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah (pemda). Dengan begitu, pemda nantinya dapat memperoleh pembiayaan dari PT SMI untuk mendukung pembangunan di daerah.

“Nanti kita akan mengerahkan SMI untuk bekerja sama dengan pemerintah daerah di mana pemerintah daerah bisa semacam meminjam uang dari SMI,” ujar Purbaya dalam rapat dengan Komite IV DPD RI, Jakarta, Senin (14/9).

Namun, suasana rapat berubah ketika memasuki sesi pembahasan. Purbaya yang saat itu tengah memaparkan bahan dan rencana dari Kementerian Keuangan mendadak mendapatkan telepon dari Istana.

Ketua Komite IV DPD RI Ahmad Nawardi menyampaikan kepada Purbaya bahwa ada telepon yang perlu segera diterima.

“Pak menteri saya putus dulu, katanya ada telepon. Tolong dilihat dulu,” kata Ahmad.

Editor: Sabik Aji Taufan
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