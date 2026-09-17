Pembangunan Infrastruktur Papua Dimatangkan AHY, Konektivitas Jadi Prioritas Utama

JawaPos.com - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mendorong penguatan konektivitas di Papua melalui jalur darat, laut, dan udara.

Langkah tersebut dinilai penting untuk menghubungkan antarwilayah sekaligus menekan biaya logistik dan meningkatkan mobilitas masyarakat.

AHY menjelaskan, bukan hanya di darat ya, kita tahu bahwa Papua juga harus terhubung maritimnya. Karena itu juga harus memberdayakan pelabuhan dan sektor kemaritiman agar logistik semakin murah, semakin terjangkau.

"Selain itu pula bandar udara, transportasi udara, perintis yang juga diharapkan membantu mobilitas manusia maupun barang," kata AHY saat tiba di Jayapura, Kamis (17/9).

AHY mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat koordinasi dengan para kepala daerah di Papua untuk membahas pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Rapat tersebut akan melibatkan gubernur, wakil gubernur, bupati, hingga wali kota.

"Dan besok insyaallah kita akan menggelar sebuah rapat koordinasi yang menghadirkan para pemimpin, para gubernur, wakil gubernur atau para bupati dan wali kota yang juga bisa hadir dalam rangka membahas pembangunan infrastruktur dan konektivitas di wilayah Papua," kata AHY.

Menurut dia, saat ini terdapat enam provinsi dan 42 kabupaten/kota di Papua yang pembangunannya perlu terus dikawal.

Sebelumnya, para gubernur di Papua juga telah menyampaikan berbagai aspirasi serta persoalan pembangunan kepada pemerintah pusat.