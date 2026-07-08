Prabowo Sebut Demokrasi Rumit dan Penuh Tantangan Tapi yang Terbaik

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan yang tidak mudah dijalankan karena selalu diwarnai tantangan dan dinamika. Meski demikian, ia menilai demokrasi tetap menjadi sistem terbaik yang pernah dikembangkan dalam sejarah peradaban manusia untuk menghadirkan pemerintahan yang adil, inklusif, dan memberikan harapan bagi masyarakat.

"Demokrasi adalah sistem terbaik dibandingkan semua sistem yang pernah dicoba oleh peradaban manusia," kata Prabowo saat menyampaikan pidato dalam jamuan makan malam bersama Perdana Menteri India Narendra Modi di Jakarta, Selasa (7/7).

Prabowo mengatakan, praktik demokrasi tidak pernah lepas dari berbagai risiko. Menurutnya, selalu ada tantangan, jebakan, hingga upaya dari pihak-pihak tertentu yang ingin membajak proses demokrasi demi kepentingan mereka sendiri.

Karena itu, ia mengajak seluruh elemen bangsa untuk tetap menjaga kepercayaan terhadap sistem demokrasi dan memastikan pelaksanaannya tetap berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang benar.

"Kita tidak boleh menyerah. Kita harus tetap percaya pada demokrasi dan terus berupaya menjaganya," tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Prabowo mengaku senang dapat bertemu dengan anggota muda Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ia menilai pengalaman para penyelenggara pemilu, baik dari Indonesia maupun India, menjadi bekal penting untuk terus memperkuat kualitas demokrasi di masa mendatang.

"Karena itu saya sangat senang hari ini bertemu dengan seorang anggota muda Komisi Pemilihan Umum. Kami juga belajar sangat dekat dari Komisi Pemilihan Umum India," ujarnya.

Sebelum menghadiri jamuan makan malam, Presiden Prabowo mendampingi Perdana Menteri Narendra Modi dalam kunjungan kenegaraan ke Gedung DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta