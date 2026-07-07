Prabowo dan Tony Blair Bernostalgia di Kertanegara, Bahas Isu Strategis Global

Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin malam (6/7). (Setpres)
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan, pada Senin malam (6/7). Pertemuan tersebut berlangsung usai Prabowo menyambut kedatangan Perdana Menteri India Narendra Modi.
Agenda pertemuan tidak hanya menjadi ajang silaturahmi antara dua tokoh yang telah lama saling mengenal, tetapi juga diisi dengan pembahasan mengenai berbagai isu strategis yang tengah berkembang di tingkat global.
Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya mengatakan, pertemuan tersebut memiliki makna khusus karena mempertemukan dua sahabat lama yang kembali berdiskusi dalam suasana hangat.
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"Pertemuan antara dua kawan lama ini menjadi momen penting untuk bernostalgia sekaligus bersilaturahmi," kata Teddy Indra Wijaya dalam unggahan pada media sosial Instagram, Selasa (7/7).
Tony Blair dikenal sebagai salah satu tokoh berpengaruh di dunia. Ia memimpin Inggris sebagai Perdana Menteri selama tiga periode berturut-turut, yakni sejak 1997 hingga 2007.
Pertemuan dengan para pemimpin dan tokoh internasional sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan diplomatik Indonesia sekaligus memperluas kerja sama strategis di berbagai bidang.
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Dalam kesempatan tersebut, Prabowo dan Tony Blair juga bertukar pandangan mengenai berbagai perkembangan internasional yang dinilai memiliki pengaruh terhadap situasi global saat ini.
"Dalam kesempatan tersebut, keduanya juga saling berbagi pandangan mengenai berbagai perkembangan strategis global," pungkasnya.
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