Prabowo Dijadwalkan Hadiri Puncak Harlah PKB ke-28, Seluruh Ketua Partai Politik Turut Diundang

JawaPos.com – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menjadwalkan perayaan puncak peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-28 pada 23 Juli 2026. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam acara tersebut bersama para pimpinan partai politik.

Sekretaris Organizing Committee (OC) Harlah PKB, Rivqy Abdul Halim, menyampaikan undangan akan disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto serta seluruh ketua umum partai politik sahabat untuk menghadiri malam puncak perayaan Harlah PKB.

"Acara puncaknya akan dilaksanakan 23 Juli malam, yang insya Allah akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia beserta seluruh pimpinan partai politik sahabat," kata Rivqy dalam konferensi pers di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (6/7).

Selain menggelar acara puncak, PKB juga menyiapkan sejumlah rangkaian kegiatan yang berlangsung selama peringatan hari jadinya. Salah satunya adalah pelantikan serentak kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PKB di seluruh Indonesia.

Pelantikan tersebut dijadwalkan berlangsung pada 22 Juli 2026, yang akan dipimpin langsung oleh Ketua Umum DPP PKB Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

"Nah, adapun rangkaiannya adalah yang pertama, ini juga sebagai momentum regenerasi kepemimpinan Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh DPC se-Indonesia, yang insya Allah 22 Juli akan dilaksanakan pelantikan DPC PKB seluruh Indonesia secara serentak yang dilantik oleh Ketua Umum DPP PKB di Jakarta," ujar Rivqy.

Sehari setelahnya, pada 23 Juli 2026 pagi, PKB akan menggelar Ijtima Ulama dengan mengundang para kiai dari berbagai pondok pesantren di seluruh Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi salah satu agenda utama sebelum acara puncak pada malam harinya.

"Di tanggal 23 Juli pagi, kami akan mengundang kiai-kiai seluruh Indonesia, kiai-kiai dari seluruh pondok pesantren di Indonesia, yang akan dilaksanakan 23 pagi. Kami mengadakan pertemuan Ijtima Ulama di Jakarta," ungkapnya.

Dalam rangkaian Harlah ke-28, PKB juga akan merealisasikan bantuan pembangunan sekolah di Kalimantan Barat sebagai tindak lanjut atas komitmen yang sebelumnya disampaikan Cak Imin.