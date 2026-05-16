Bintang Pradewo
Sabtu, 16 Mei 2026 | 19.27 WIB

Caketum HIPMI Reynaldo Minta Kader Jaga Persatuan

Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 Reynaldo Bryan, menggelar malam kolaborasi daerah dengan ketum-ketum BPD HIPMI, tim sukses, serta para senior HIPMI, bertempat di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2026) malam. (Istimewa)

JawaPos.com - Calon Ketua Umum (Caketum) BPP HIPMI Masa Bakti 2026-2029 Reynaldo Bryan, menggelar malam kolaborasi daerah dengan ketum-ketum BPD HIPMI, tim sukses, serta para senior HIPMI, bertempat di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (15/5/2026) malam. 

Agenda yang mengangkat tema “Harmoni Nusantara: Merajut Sinergi, Menguatkan Kolaborasi,” dihadiri langsung oleh Ketua Tim Pemenangan (Katim) Reynaldo for HIPMI One yang juga adalah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep. 

Hadir juga, Ketua Umum BPP HIPMI Masa Bakti 1992-1995, Adi Putra Darmawan Tahir; Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal BPP HIPMI Masa Bakti 2022-2026, Akbar Himawan Buchari dan Anggawira; serta sejumlah senior HIPMI dari masa ke masa.

Caketum Reynaldo dalam pidato politiknya mengajak timses dan pendukungnya untuk tetap menjaga persatuan dan persaudaraan sesama kader HIPMI.

“Kita boleh berbeda pilihan, tapi persatuan dan persaudaraan sesama kader harus kita kedepankan,” ujar Reynaldo. 

Selain itu, Reynaldo juga memaparkan visi-misi dan program kerja yang akan menjadi fokusnya ke depan andaikan diberikan amanah oleh para pemilik suara (voters) yang merupakan representasi dari seluruh kader HIPMI se-Indonesia di forum musyawarah nasional (munas) HIPMI mendatang.

“Kalau saya diamanahkan menjadi Ketum BPP HIPMI maka saya pastikan HIPMI akan menjadi lokomotif pengusaha muda yang konsisten mendukung Asta Cita Bapak Presiden dan Wakil Presiden guna memastikan pertumbuhan ekonomi 8 persen bisa tercapai di tahun 2029,” tegas Reynaldo.

Menurut Reynaldo, HIPMI memiliki tanggungjawab moril sebagai organisasi pengusaha muda yang berperan penting dalam mewujudkan Visi Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045.

“HIPMI akan bersama-sama dengan pemerintah dalam menjadikan Indonesia sebagai negara maju, mandiri, dan sejahtera pada usia satu abad kemerdekaannya,” tutur Reynaldo.

Tak hanya itu, Reynaldo juga bertekad menjadikan daerah sebagai basis konsolidasi pembangunan ekonomi  nasional yang berdaya saing dan kompetitif. Itulah yang menjadi alasan dirinya memilih "Kolaborasi Daerah untuk Indonesia" menjadi tagline.

