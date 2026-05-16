Kaesang Hadiri Malam Kolaborasi Daerah, Begini Pesannya

JawaPos.com - Ketua Tim (Katim) Pemenangan Reynaldo Bryan for HIPMI One, Kaesang Pangarep hadiri acara “Malam Kolaborasi Daerah” yang diselenggarakan oleh tim sukses (timses) Reynaldo Bryan, di Plataran Senayan, Jakarta Pusat, pada Jumat (15/5).

Kehadiran putra bungsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) di acara tersebut dengan kapasitas sebagai Ketua Tim (Katim) pemenangan, dinilai semakin memperkuat posisi Reynaldo sebagai Caketum terkuat yang paling diperhitungkan di musyawarah nasional (munas) HIPMI yang rencananya bakal berlangsung di Lampung pada 10 Juni 2026 mendatang.

Sebagai Ketua Tim, Kaesang berkomitmen mengawal dan memperjuangkan Reynaldo agar bisa terpilih sebagai ketua umum di munas nanti.

“Bersama teman-teman timses kita akan mengawal dan memperjuangkan saudara Reynaldo agar bisa terpilih di munas,” ujarnya.

Selain Kaesang, hadir dan memberi sambutan mewakili para senior, Ketua Umum HIPMI Masa Bakti 1992-1995, Adi Putra Darmawan Tahir. Menurutnya, Reynaldo memiliki tekad dan keberanian untuk maju sebagai Calon Ketua Umum.

“Saya kira keberanian itu modal penting bagi seorang kader untuk menjadi Ketua Umum BPP HIPMI, dan potensi itu ada dalam diri seorang Reynaldo Bryan,” tuturnya.

Apresiasi dan pujian juga datang dari Ketua Umum Akbar Himawan Buchari. Bagi Akbar, Reynaldo bukan hanya teman yang membersamainya dalam kepengurusan sebagai Bendahara Umum BPP HIPMI, tapi sudah seperti adik kandung yang telah menemaninya berkampanye saat dirinya maju sebagai caketum di Munas Solo pada tahun 2022.

“Reynaldo bagi saya sudah seperti adik kandung yang telah membersamai perjuangan saya sejak maju sebagai caketum pada Munas Solo Tahun 2022,” ujarnya.

Akbar juga mengajak seluruh kader HIPMI agar tetap menjaga semangat dan kekompakan sesama kader.