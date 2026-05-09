Caketum Reynaldo Akan Tampil Maksimal di Debat Perdana Jelang Munas HIPMI

Debat perdana ini bakal menghadirkan empat calon ketua umum (caketum) BPP HIPMI yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh steering committee (SC). Empat caketum tersebut adalah Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Antony Leong.

Dalam menghadapi debat perdana nanti, caketum Reynaldo Bryan yang didukung sejumlah BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, mengaku telah siap memaparkan visi-misi dan rencana program kerja yang akan dia lakukan andaikan diamanahi menjadi Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029.

“Debat perdana ini menjadi momentum yang istimewa buat saya secara pribadi karena bisa bertemu dan bertukar gagasan dengan seluruh kader HIPMI se-Indonesia yang hadir,” ujar Reynaldo.

Caketum dengan nomor urut 1 itu juga mengajak seluruh kader HIPMI untuk tetap menjaga kondusifitas jelang debat. Serta tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan sesama kader.

“Munas adalah pesta demokrasi bagi kita semua, tak perlu gontok-gontokan. Jadikan munas besok sebagai pesta yang perlu kita rayakan bersama,” tegas Reynaldo.

Terkait visi-misinya, Reynaldo Bryan mengungkapkan pentingnya kolaborasi daerah untuk Indonesia dalam memperkuat Asta Cita Prabowo-Gibran untuk Indonesia Emas 2045.