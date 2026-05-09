Caketum Reynaldo Akan Tampil Maksimal di Debat Perdana Jelang Munas HIPMI

Caketum HIPMI Reynaldo Bryan. (Dok Pribadi)
Debat perdana ini bakal menghadirkan empat calon ketua umum (caketum) BPP HIPMI yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh steering committee (SC). Empat caketum tersebut adalah Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Antony Leong.
Dalam menghadapi debat perdana nanti, caketum Reynaldo Bryan yang didukung sejumlah BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, mengaku telah siap memaparkan visi-misi dan rencana program kerja yang akan dia lakukan andaikan diamanahi menjadi Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029.
Baca Juga:Bintang Real Madrid Fede Valverde Akhirnya Buka Suara, Akui Bertengkar dengan Tchouameni tapi Tak Adu Jotos
“Debat perdana ini menjadi momentum yang istimewa buat saya secara pribadi karena bisa bertemu dan bertukar gagasan dengan seluruh kader HIPMI se-Indonesia yang hadir,” ujar Reynaldo.
Caketum dengan nomor urut 1 itu juga mengajak seluruh kader HIPMI untuk tetap menjaga kondusifitas jelang debat. Serta tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan sesama kader.
“Munas adalah pesta demokrasi bagi kita semua, tak perlu gontok-gontokan. Jadikan munas besok sebagai pesta yang perlu kita rayakan bersama,” tegas Reynaldo.
Baca Juga:Tumbangkan Eintracht Frankfurt, Borussia Dortmund Amankan Posisi Runner Up Bundesliga 2025/2026
Terkait visi-misinya, Reynaldo Bryan mengungkapkan pentingnya kolaborasi daerah untuk Indonesia dalam memperkuat Asta Cita Prabowo-Gibran untuk Indonesia Emas 2045.
“Kolaborasi daerah adalah kunci untuk mewujudkan ekonomi nasional agar menjadi lebih kuat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran bisa terealisasi dengan baik,” tandasnya.
Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta
14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera
Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming
10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium
Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo
12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan
11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan
15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!
7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik
12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau