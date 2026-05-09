Logo JawaPos
HomeEkonomi
Author avatar - Image
Bintang Pradewo
Sabtu, 9 Mei 2026 | 21.18 WIB

Caketum Reynaldo Akan Tampil Maksimal di Debat Perdana Jelang Munas HIPMI

Caketum HIPMI Reynaldo Bryan. (Dok Pribadi) - Image

Caketum HIPMI Reynaldo Bryan. (Dok Pribadi)

Debat perdana ini bakal menghadirkan empat calon ketua umum (caketum) BPP HIPMI yang telah dinyatakan lolos verifikasi oleh steering committee (SC). Empat caketum tersebut adalah Reynaldo Bryan, Ade Jona Prasetyo, Afi Kalla, dan Antony Leong.

Dalam menghadapi debat perdana nanti, caketum Reynaldo Bryan yang didukung sejumlah BPD yang tersebar di seluruh Indonesia, mengaku telah siap memaparkan visi-misi dan rencana program kerja yang akan dia lakukan andaikan diamanahi menjadi Ketua Umum BPP HIPMI masa bakti 2026-2029.

“Debat perdana ini menjadi momentum yang istimewa buat saya secara pribadi karena bisa bertemu dan bertukar gagasan dengan seluruh kader HIPMI se-Indonesia yang hadir,” ujar Reynaldo. 

Caketum dengan nomor urut 1 itu juga mengajak seluruh kader HIPMI untuk tetap menjaga kondusifitas jelang debat. Serta tetap mengedepankan persatuan dan persaudaraan sesama kader.

“Munas adalah pesta demokrasi bagi kita semua, tak perlu gontok-gontokan. Jadikan munas besok sebagai pesta yang perlu kita rayakan bersama,” tegas Reynaldo.

Terkait visi-misinya, Reynaldo Bryan mengungkapkan pentingnya kolaborasi daerah untuk Indonesia dalam memperkuat Asta Cita Prabowo-Gibran untuk Indonesia Emas 2045. 

“Kolaborasi daerah adalah kunci untuk mewujudkan ekonomi nasional agar menjadi lebih kuat lagi sehingga pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan oleh Presiden Bapak Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Mas Gibran bisa terealisasi dengan baik,” tandasnya.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
"One Last Dance" Keponakan Jusuf Kalla di HIPMI, Maju Mencalonkan Diri Jadi Ketua Umum Periode 2026-2029 - Image
Ekonomi

"One Last Dance" Keponakan Jusuf Kalla di HIPMI, Maju Mencalonkan Diri Jadi Ketua Umum Periode 2026-2029

Selasa, 21 April 2026 | 18.08 WIB

Perebutan Kursi Pimpinan HIPMI Dimulai, William Heinrich Bawa Gagasan Penguatan Ekonomi Nasional - Image
Ekonomi

Perebutan Kursi Pimpinan HIPMI Dimulai, William Heinrich Bawa Gagasan Penguatan Ekonomi Nasional

Jumat, 17 April 2026 | 19.41 WIB

Menuju Munas XVIII Hipmi, Wakil Bendum Ajak Pengusaha Muda Sukseskan Asta Cita - Image
Bisnis

Menuju Munas XVIII Hipmi, Wakil Bendum Ajak Pengusaha Muda Sukseskan Asta Cita

Sabtu, 11 April 2026 | 03.50 WIB

Terpopuler

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta - Image
1

Kasus Hantavirus di Indonesia, Kemenkes: Saat ini Ada 2 Kasus Suspek di Jakarta dan Yogyakarta

2

14 Spot Gudeg di Bandung dengan Cita Rasa Khas Yogyakarta yang Autentik dan Menggugah Selera

3

Jadwal Persipura vs Adhyaksa FC Play-Off Promosi Super League, Siaran Langsung, dan Live Streaming

4

10 Batagor Terenak di Bandung dengan Bumbu Kacang Istimewa, Kuliner Murah Meriah dengan Rasa Premium

5

Pertandingan Perpisahan Bruno Moreira? Kapten Persebaya Surabaya Kirim Sinyal Emosional Jelang Lawan Persis Solo

6

12 Kuliner Tahu Campur Paling Enak di Surabaya dengan Kuah Petis Kental yang Selalu Jadi Favorit Warga Lokal hingga Wisatawan

7

11 Kuliner Gudeg Paling Recomended di Surabaya dengan Harga Murah Meriah Tapi Rasa Tidak Murahan

8

15 Oleh-oleh Paling Ikonik dan Khas dari Kota Surabaya, Rasanya Autentik dan Tiada Duanya, Wajib Kamu Bawa Pulang!

9

7 Hidden Gem Kuliner Sunda di Bogor yang Enak dan Wajib Dicoba, Suasana Asri dan Menunya Autentik

10

12 Rekomendasi Kuliner Malam di Surabaya dengan View Terbaik untuk Nongkrong Santai dan Pemandangan yang Memukau

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore