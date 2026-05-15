Soroti Peredaran Narkoba di Jakarta, Sahroni: Sapu Bersih Para Bandar!

Ilustrasi barang bukti narkotika jenis sabu. (Nur Chamim/Jawapos Radar Semarang)
JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya terus melakukan penegakan hukum secara tegas terkait kasus peredaran narkoba. Polisi perlu memberantas habis para bandar yang menyuplai barang ilegal tersebut.
Adanya pengungkapan ribuan ekstasi dan ratusan gram sabu di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) perlu menjadi alarm tentang bahayanya narkoba bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan perlu dilanjutkan hingga akar-akarnya.
“Saya sangat mengapresiasi kerja Polda Metro Jaya, ini bukan temuan kecil. Dari 1.000 butir ekstasi dan 115 gram sabu ini, ada puluhan hingga ratusan nyawa yang berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba. Artinya, aparat berhasil memutus mata rantai yang bisa merusak masa depan banyak anak muda," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (15/5).
Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, peredaran narkoba harus dipastikan diberantas habis. Sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.
"Saya minta polisi terus bekerja sama dengan BNN untuk menyapu bersih peredaran narkoba dalam bentuk apapun, agar narkoba ini bisa benar-benar musnah di masyarakat,” imbuhnya.
Masih ditemukannya narkoba juga menjadi pengingat bahwa peredaran di Jakarta begitu mssif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus petugas.
“Pengungkapan ini harus jadi pintu masuk untuk menyisir titik-titik rawan lain di Jakarta Utara. Saya menduga masih banyak lokasi yang menjadi tempat produksi maupun distribusi narkoba. Kalau terus dibongkar seperti ini, polisi bukan hanya menangkap pelaku, tapi menyelamatkan masa depan generasi muda kita,” pungkas Sahroni.
