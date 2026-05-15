Soroti Peredaran Narkoba di Jakarta, Sahroni: Sapu Bersih Para Bandar!

JawaPos.com - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta Polda Metro Jaya terus melakukan penegakan hukum secara tegas terkait kasus peredaran narkoba. Polisi perlu memberantas habis para bandar yang menyuplai barang ilegal tersebut.

Adanya pengungkapan ribuan ekstasi dan ratusan gram sabu di sebuah apartemen di kawasan Penjaringan, Jakarta Utara (Jakut) perlu menjadi alarm tentang bahayanya narkoba bagi generasi bangsa. Oleh karena itu, pemberantasan perlu dilanjutkan hingga akar-akarnya.

“Saya sangat mengapresiasi kerja Polda Metro Jaya, ini bukan temuan kecil. Dari 1.000 butir ekstasi dan 115 gram sabu ini, ada puluhan hingga ratusan nyawa yang berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba. Artinya, aparat berhasil memutus mata rantai yang bisa merusak masa depan banyak anak muda," kata Sahroni kepada wartawan, Jumat (15/5).

Politikus Partai NasDem ini menyampaikan, peredaran narkoba harus dipastikan diberantas habis. Sehingga tidak menjadi ancaman bagi masyarakat.

Baca Juga:Pemerintah RI Jajaki Kerja Sama Industri Alat Berat hingga Teknologi Pertanian Rendah Emisi di Belarus

"Saya minta polisi terus bekerja sama dengan BNN untuk menyapu bersih peredaran narkoba dalam bentuk apapun, agar narkoba ini bisa benar-benar musnah di masyarakat,” imbuhnya.

Masih ditemukannya narkoba juga menjadi pengingat bahwa peredaran di Jakarta begitu mssif. Kondisi ini perlu mendapat perhatian khusus petugas.