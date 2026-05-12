Pengunjung Karaoke B-Fashion Jakbar Digerebek Terkait Pesta Narkoba, Disparekraf Turun Tangan

JawaPos.com – Suku Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Parekraf) Jakarta Barat turun tangan menyusul penggerebekan dugaan pesta narkoba di tempat karaoke B-Fashion, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Penggerebekan yang dilakukan jajaran Mabes Polri itu dikabarkan mengamankan pengunjung yang diduga menggunakan narkoba jenis sabu.

Kepala Seksi Industri Pariwisata Sudin Parekraf Jakarta Barat, Gun Gun Mujiantara membenarkan adanya informasi penggerebekan tersebut. Ia mengatakan pihaknya akan melakukan penyelidikan terhadap tempat hiburan malam itu dalam beberapa hari ke depan.

"Tapi dari pihak manajemen meyakinkan bahwa barang itu (narkoba) tidak dari pihak manajemen sama sekali, enggak ada keterlibatan di situ. Jadi dari tamu yang membawa dari luar," kata Gun Gun, Selasa (12/5).

Gun Gun menyebut dirinya akan mendatangi langsung lokasi karaoke B-Fashion untuk meminta keterangan dari pihak manajemen. Pemeriksaan tersebut akan dilakukan melalui berita acara pemeriksaan (BAP).