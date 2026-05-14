Logo JawaPos
HomeJabodetabek
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
Kamis, 14 Mei 2026 | 17.16 WIB

Sindikat Curanmor Berpistol dan Ganjal ATM di Tangerang Digulung, 52 Kasus Terbongkar!

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari bersama barang bukti motor hasil pencurian. (Istimewa) - Image

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari bersama barang bukti motor hasil pencurian. (Istimewa)

JawaPos.com - Dalam kurun waktu satu bulan, sebanyak 52 kasus kejahatan jalanan dibongkar Polres Metro Tangerang Kota. Mulai dari sindikat curanmor bersenjata api hingga kasus pengeroyokan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA).

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menuturkan, operasi ini menyasar tindak pidana 3C yakni Curas, Curat, dan Curanmor.

Dominasi Kasus Curanmor dan Puluhan Tersangka Diciduk
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi ancaman utama di wilayah Tangerang. Dari puluhan kasus yang diungkap, mayoritas didominasi oleh pencurian motor yang sangat meresahkan warga.

"Dari total 52 kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari 2 kasus curas, 3 kasus curat, 44 kasus curanmor, 2 kasus pencurian biasa dan 1 kasus pengeroyokan," ujar Kombes Pol. Jauhari.

Sebanyam 36 tersangka diamankan. Peran mereka beragam, mulai dari eksekutor lapangan (pelaku utama), joki yang memantau situasi, hingga penadah yang menampung barang curian.

Senpi Rakitan hingga Alat Kejut Listrik Jadi Barang Bukti
Penangkapan tersangka ini dibarengi dengan penyitaan tumpukan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Selain puluhan kendaraan, polisi juga menemukan senjata berbahaya.

Daftar barang bukti yang disita meliputi:

- 4 unit mobil dan 26 unit motor.

- Senjata api (senpi) rakitan beserta amunisi.

- Senjata tajam dan alat kejut listrik.

Editor: Bintang Pradewo
Tags
Artikel Terkait
Begal Bunuh Polisi di Lampung, Sahroni Anggap sebagai Penghinaan kepada Negara - Image
Politik

Begal Bunuh Polisi di Lampung, Sahroni Anggap sebagai Penghinaan kepada Negara

Selasa, 12 Mei 2026 | 07.01 WIB

Bripka Arya Supena Gugur saat Gagalkan Pencurian Motor, Kapolda Lampung Beri Penghargaan Kenaikan Pangkat - Image
Berita Daerah

Bripka Arya Supena Gugur saat Gagalkan Pencurian Motor, Kapolda Lampung Beri Penghargaan Kenaikan Pangkat

Minggu, 10 Mei 2026 | 20.30 WIB

Viral! Maling Motor di Tanjung Duren Babak Belur Dihajar Warga - Image
Jabodetabek

Viral! Maling Motor di Tanjung Duren Babak Belur Dihajar Warga

Senin, 27 April 2026 | 16.21 WIB

Terpopuler

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable - Image
1

7 Mall Terbaik di Bandung dengan Banyak Tenant Kuliner dan Spot Foto yang Instagramable

2

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

3

Bupati Roby Kurniawan Disebut Netizen Sebagai Bupati R yang Bikin Ayu Aulia Kehilangan Rahim

4

10 Rekomendasi Kuliner Bakmi Jawa di Surabaya, Pengunjung Sampe Rela Antre Demi Seporsi Kenikmatan Kuliner Malam Satu Ini!

5

14 Daftar Mall Terbaik di Bandung yang Selalu Ramai Dikunjungi, Lengkap untuk Shopping dan Hiburan Keluarga

6

10 Mall di Semarang yang Tak Pernah Sepi Pengunjung, Tempat Favorit untuk Belanja dan Nongkrong

7

Persebaya Surabaya Dilaporkan Capai Kesepakatan dengan Striker Asing, Punya Rekam Jejak di Indonesia!

8

18 Kuliner Mie Ayam di Yogyakarta yang Rasanya Autentik Tapi Harganya Cocok untuk Semua Kalangan Masyarakat

9

Pertemuan dengan Suporter, Fariz Julinar Tegaskan PSIS Semarang Siap Bangkit Musim Depan

10

4 Tempat Makan Siomay Paling Enak di Bandung, Jangan Skip karena Variannya Berlimpah dengan Siraman Bumbu Kacang yang Lezat

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore