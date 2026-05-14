Sindikat Curanmor Berpistol dan Ganjal ATM di Tangerang Digulung, 52 Kasus Terbongkar!

Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari bersama barang bukti motor hasil pencurian. (Istimewa)
JawaPos.com - Dalam kurun waktu satu bulan, sebanyak 52 kasus kejahatan jalanan dibongkar Polres Metro Tangerang Kota. Mulai dari sindikat curanmor bersenjata api hingga kasus pengeroyokan yang melibatkan Warga Negara Asing (WNA).
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Raden Muhammad Jauhari menuturkan, operasi ini menyasar tindak pidana 3C yakni Curas, Curat, dan Curanmor.
Dominasi Kasus Curanmor dan Puluhan Tersangka Diciduk
Kejahatan pencurian kendaraan bermotor (curanmor) masih menjadi ancaman utama di wilayah Tangerang. Dari puluhan kasus yang diungkap, mayoritas didominasi oleh pencurian motor yang sangat meresahkan warga.
"Dari total 52 kasus yang berhasil diungkap, terdiri dari 2 kasus curas, 3 kasus curat, 44 kasus curanmor, 2 kasus pencurian biasa dan 1 kasus pengeroyokan," ujar Kombes Pol. Jauhari.
Sebanyam 36 tersangka diamankan. Peran mereka beragam, mulai dari eksekutor lapangan (pelaku utama), joki yang memantau situasi, hingga penadah yang menampung barang curian.
Senpi Rakitan hingga Alat Kejut Listrik Jadi Barang Bukti
Penangkapan tersangka ini dibarengi dengan penyitaan tumpukan barang bukti yang digunakan para pelaku untuk melancarkan aksinya. Selain puluhan kendaraan, polisi juga menemukan senjata berbahaya.
Daftar barang bukti yang disita meliputi:
- 4 unit mobil dan 26 unit motor.
- Senjata api (senpi) rakitan beserta amunisi.
- Senjata tajam dan alat kejut listrik.
