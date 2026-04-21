Aksi Pelaku Curanmor Spesialis "Angka 7" Berakhir, Ditangkap di Kebayoran Lama

ILUSTRASI. Rekaman CCTV detik-detik warga tangkap pelaku curanmor bersenjata sebelum akhirnya melepaskan tembakan di Palmerah, Rabu (7/1/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Polres Metro Jakarta Selatan mengungkap kronologi penangkapan seorang pria terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor (curanmor) yang kerap beraksi pada tanggal dengan akhiran "angka 7" di wilayah Kebayoran Lama.
"Piket fungsi Kebayoran Lama menerima laporan adanya orang yang diduga pelaku kejahatan diamankan warga. Saat petugas sampai di lokasi, kondisi yang bersangkutan sudah mengalami luka lebam," kata Kasi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Joko Adi saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (21/4).
Joko menjelaskan bahwa penangkapan bermula dari informasi warga terkait adanya seorang terduga pelaku kejahatan yang diamankan pada Jumat (17/4) dini hari sekitar pukul 00.30 WIB.
Dari tangan orang tersebut, polisi menyita sejumlah barang bukti yang memperkuat dugaan tindak pidana, di antaranya satu buah kunci leter T beserta satu mata kuncinya, sebuah jaket, serta lima buah kunci sepeda motor.
Berdasarkan hasil penyelidikan dan pencocokan bukti digital, Joko mengungkapkan bahwa terduga pelaku diduga kuat telah beraksi sebanyak tiga kali di wilayah tersebut, yakni pada 17 Maret, 7 April, dan terakhir pada 17 April.
"Dari rekaman CCTV pada kejadian tanggal 17 Maret dan 7 April, nampak pelaku menggunakan jaket dan sweater yang sama dengan yang ditemukan saat penangkapan. Wajahnya pun teridentifikasi identik dengan orang yang diamankan," jelasnya.
Warga setempat sebelumnya telah berinisiatif mencetak foto wajah pelaku dari rekaman CCTV dan menempelnya di gang-gang pemukiman sebagai bentuk kewaspadaan.
Hal inilah yang membuat warga langsung mengenali pelaku saat ia kembali muncul pada 17 April dini hari.
"Warga mengenali wajah tersebut karena fotonya sudah ditempel di gang-gang dengan keterangan waspada pelaku curanmor. Itulah mengapa saat dia muncul kembali, warga langsung sigap mengamankan," tambahnya.
