Prabowo Teken Perpres Ojol, Potongan di Bawah 10 Persen: Minta Aplikator Ikuti Aturan

Presiden Prabowo di hadapan ribuan buruh yang berkumpul di lapangan Monas, Jakarta, Jumat (5/1). (Istimewa).
JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyoroti tingginya potongan biaya aplikasi yang dibebankan kepada pengemudi ojek online (ojol). Ia menilai kondisi tersebut tidak adil, mengingat para pengemudi merupakan pihak yang bekerja keras secara langsung di lapangan.
Menurut Prabowo, potongan hingga 20 persen yang diterapkan perusahaan aplikator terlalu besar.
"Pengemudi ojek online, mereka yang bekerja keras mempertaruhkan jiwanya setiap hari, aplikator perusahaan minta disetor 20 persen. Gimana ojol setuju 20 persen?" kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).
Prabowo turut mempertanyakan kewajaran kebijakan tersebut kepada massa buruh.
"Gimana 15 persen, berapa? 10 persen, kalian minta 10 persen?" ujarnya.
Prabowo menegaskan, potongan yang dibebankan kepada pengemudi seharusnya berada di bawah 10 persen.
"Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10 persen, harus di bawah 10 persen," ucap Prabowo.
Ia juga menyoroti ketimpangan antara kerja keras pengemudi dan keuntungan yang diperoleh perusahaan.
"Enak aja, lo yang keringet, dia yang dapat duit," tuturnya.
