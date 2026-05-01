Prabowo Tanyakan Program MBG saat Pidato di Hadapan Buruh: Bermanfaat atau Tidak?

JawaPos.com — Presiden Prabowo Subianto menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat peringatan Hari Buruh Internasional di Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Jumat (1/5). Di hadapan para buruh, ia menekankan pentingnya program tersebut bagi masa depan anak-anak Indonesia.

Dalam sambutannya, Prabowo bahkan sempat bertanya langsung kepada para buruh mengenai manfaat MBG.

“Kita juga memberi MBG (Makan Bergizi Gratis), saya bertanya kepada saudara-saudara, MBG bermanfaat atau tidak?,” sahut Prabowo. Sambut sorak sorai para buruh.

Prabowo menyoroti masih adanya persoalan gizi pada anak-anak yang berdampak pada pertumbuhan. Menurutnya, kekurangan gizi membuat perkembangan tubuh dan sel anak tidak optimal, sehingga perlu intervensi yang konkret.

"MBG itu sangat penting untuk anak-anak kita

Prabowo juga mengaitkan program MBG dengan pergerakan ekonomi nasional. Ia menjelaskan bahwa kebutuhan bahan pangan seperti telur, daging, sayur, susu, hingga ikan akan meningkat seiring pelaksanaan program tersebut.

“Dengan MBG ekonomi kita hidup di mana-mana, saudara-saudara sekalian,” katanya.

Lebih lanjut, ia menilai program ini memberi efek berantai bagi sektor produksi dalam negeri, terutama bagi petani dan pelaku usaha pangan. Permintaan yang meningkat disebut akan membuka peluang penghasilan bagi masyarakat.