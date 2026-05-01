Prabowo Minta Buruh Cicil Rumah Sampai 40 Tahun, Pemerintah Bakal Sediakan 1 Juta Unit

JawaPos.com - Presiden Prabowo Subianto menyatakan, pemerintahannya tengah menyiapkan 1 juta rumah bagi para pekerja atau buruh. Menurutnya, rumah berkonsep cluster tersebut akan dibangun dekat dengan kawasan-kawasan industri.

Menurutnya, pemerintah pada tahap awal menargetkan dapat membangun 350 ribu rumah subsidi. Diharapkan pembangunan tersebut dapat dipercepat hingga 1 juta rumah.

"Kita sudah membangun cukup banyak tahun ini, sudah sampai 350.000 rumah, tapi sasaran kita adalah minimal 1 juta rumah. Kita akan mulai tahun ini juga 1 juta rumah," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam perayaan May Day 2026 di Lapangan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (1/5).

Prabowo menyatakan, 30 persen penghasilan buruh habis digunakan untuk kontrak rumah. Karena itu, ia meyakini kehadiran program rumah yang digagas pemerintah dapat menjadi solusi bagi para buruh.

"Saudara-saudara, tadi kalian mengatakan penghasilan kalian tiga puluh persen untuk kontrak. Berapa? Nanti, nanti kita akan yakinkan Saudara nanti akan miliki rumah tersebut," ucap Prabowo.

Prabowo menegaskan, program pembangunan rumah subsidi tersebut tidak gratis. Menurutnya, buruh dapat menyicilnya paling sedikit 20 tahun hingga paling lama 40 tahun.

"Cicilnya kalau bisa 20 tahun. Kalau tidak bisa 20 tahun, 25 tahun. Kalau belum lunas 25 tahun, 30 tahun. Kalau tidak bisa 35 tahun, 40 tahun," ujarnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyatakan buruh, petani, dan nelayan tidak kan pergi jauh dari Tanah Air. Karena itu, ia menyiapkan rumah subsidi bagi rakyat yang membutuhkan.