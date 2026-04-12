Di Tengah Konflik Timur Tengah, AHY Minta Waspada dan Pastikan Pemerintah Hadir

JawaPos.com – Ketua Umum Partai Demokrat sekaligus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meminta kewaspadaan ditingkatkan seiring dengan konflik di Timur Tengah yang kian tak menentu. Di sisi lain, ia memastikan bahwa pemerintah akan hadir.

“Kita tahu dunia saat ini penuh ketidakpastian. Konflik global, termasuk di Timur Tengah, bisa berdampak pada ekonomi, energi, dan biaya hidup masyarakat. Karena itu kita harus waspada,” katanya saat menghadiri kegiatan bakti sosial di Gereja Katolik Santo Andreas, Kedoya, Jakarta Barat, Minggu (12/4).

Meski begitu, AHY memastikan pemerintah terus berupaya menekan dampak buruk dari konflik di Timur Tengah tersebut, terutama di sektor energi dan transportasi.

“Kami di pemerintah berusaha sekuat tenaga agar masyarakat tidak terlalu terdampak, termasuk dalam biaya transportasi dan kebutuhan energi,” ungkapnya.

Terkait hal itu, AHY pun membagikan bantuan kepada ribuan jemaat dalam rangka perayaan Paskah. Menurut AHY, kegiatan tersebut merupakan bagian dari komitmen Partai Demokrat untuk hadir membantu masyarakat, khususnya kelompok prasejahtera.

“Saya berada di Gereja Santo Andreas, Kedoya, bersama para pengurus dan jemaat. Semangat kegiatan ini adalah agar Demokrat terus menjadi bagian dari solusi dan meringankan beban masyarakat yang membutuhkan,” ucapnya.

Ia menegaskan bantuan sosial berupa sembako dan kebutuhan pokok diberikan sebagai bentuk kepedulian terhadap kondisi ekonomi masyarakat yang masih menghadapi tekanan.

Ia mengungkapkan, dana kegiatan tersebut berasal dari hasil lelang lukisan karya Presiden ke-6 RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang dilakukan saat perayaan Imlek Partai Demokrat beberapa waktu lalu.

“Hasil lelang lukisan Pak SBY sepenuhnya digunakan untuk kegiatan sosial dan kemanusiaan, termasuk bantuan hari ini,” jelasnya.