Ryandi Zahdomo
Selasa, 28 April 2026 | 23.35 WIB

AHY: Evakuasi Gerbong Terakhir di Bekasi Timur Ditargetkan Rampung Sore Ini

Petugas mengevakuasi gerbong KRL Commuterline yang tabrakan dengan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur, Bekasi, Jawa Barat, Selasa (28/4/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

JawaPos.com - Proses evakuasi pasca kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur terus dikebut. Pemerintah memastikan proses pengangkatan gerbong terakhir yang masih berada di jalur rel ditargetkan selesai pada Selasa (38/4), sore hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, tim di lapangan sedang berupaya keras mengangkat gerbong khusus wanita yang masih berada di lokasi tabrakan. Harapannya, jalur kereta dapat segera kembali normal.

"Ya, tadi saya mendapat penjelasan sebetulnya diharapkan sekitar jam-jam 4 begitu sampai dengan jam 5 ini bisa kembali terjadi normalisasi ya," ujar AHY saat meninjau Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).

Ia menambahkan, setelah proses pengangkatan gerbong rampung, PT KAI akan segera melakukan pengecekan mendalam, terutama pada infrastruktur listrik aliran atas. Hal ini untuk memastikan keselamatan operasional saat jalur kembali dibuka untuk umum.

Data Korban Terkini

Dalam peninjauannya, AHY juga memaparkan update data korban pasca insiden tersebut. Pihaknya memastikan penanganan medis bagi korban selamat menjadi prioritas utama pemerintah.

"Update sampai dengan jam 1 siang tadi ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada tiga yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional.

Pemerintah tengah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan mencegah kejadian serupa terulang.

"Kami akan mengawal proses ini dan tadi saya sampaikan kepada KNKT agar dilakukan secara transparan seutuh-utuhnya karena tidak ada yang lebih berharga dari nyawa manusia," tegasnya.

Artikel Terkait
AHY Tinjau Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Evaluasi Keselamatan Jadi Prioritas - Image
Nasional

AHY Tinjau Korban Kecelakaan Kereta di Bekasi, Evaluasi Keselamatan Jadi Prioritas

Rabu, 29 April 2026 | 15.04 WIB

Soal Usulan Gerbong Perempuan Dipindahkan, AHY Sebut Fokus Utama Bukan di Gender - Image
Jabodetabek

Soal Usulan Gerbong Perempuan Dipindahkan, AHY Sebut Fokus Utama Bukan di Gender

Rabu, 29 April 2026 | 03.33 WIB

Persinyalan Kereta Api Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL, AHY: Semua Kita Investigasi - Image
Nasional

Persinyalan Kereta Api Diduga Jadi Penyebab Kecelakaan KA Argo Bromo Anggrek vs KRL, AHY: Semua Kita Investigasi

Selasa, 28 April 2026 | 23.27 WIB

Terpopuler

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain - Image
1

Dana Desa Dialihkan untuk Koperasi Merah Putih, Pembangunan Desa di Bantul Jalan dengan Skema Lain

2

Wisata Kuliner Kabupaten Malang: 7 Makanan Khas yang Legendaris, Unik dan Autentik untuk Food Lovers

3

Link Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi Manajer Koperasi Merah Putih yang Sudah Diumumkan

4

14 Rekomendasi Kuliner Depok untuk Keluarga, Tempat Makan Nyaman dengan Menu Beragam

5

50 Unit Mobil Koperasi Desa Merah Putih Tiba di Wonogiri, Dandim 0728/Wonogiri: Saran Saya Tidak Usah Digunakan Dulu Mobilnya

6

7 Rekomendasi Kuliner Lontong Balap Paling Enak di Surabaya, Wajib Dicoba Sekali Seumur Hidup!

7

Sempat Di-blacklist Koramil, Pembangunan Koperasi Merah Putih di Tuban Dikawal Babinsa

8

17 kuliner Legendaris di Surabaya yang Wajib Dicicipi Sekali Seumur Hidup!

9

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

10

Kecelakaan Kereta dan KRL di Bekasi Timur, KAI Fokus Evakuasi Para Korban

