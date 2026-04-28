AHY: Evakuasi Gerbong Terakhir di Bekasi Timur Ditargetkan Rampung Sore Ini

JawaPos.com - Proses evakuasi pasca kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi Timur terus dikebut. Pemerintah memastikan proses pengangkatan gerbong terakhir yang masih berada di jalur rel ditargetkan selesai pada Selasa (38/4), sore hari ini.

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menuturkan, tim di lapangan sedang berupaya keras mengangkat gerbong khusus wanita yang masih berada di lokasi tabrakan. Harapannya, jalur kereta dapat segera kembali normal.

"Ya, tadi saya mendapat penjelasan sebetulnya diharapkan sekitar jam-jam 4 begitu sampai dengan jam 5 ini bisa kembali terjadi normalisasi ya," ujar AHY saat meninjau Stasiun Bekasi Timur, Selasa (28/4).

Ia menambahkan, setelah proses pengangkatan gerbong rampung, PT KAI akan segera melakukan pengecekan mendalam, terutama pada infrastruktur listrik aliran atas. Hal ini untuk memastikan keselamatan operasional saat jalur kembali dibuka untuk umum.

Data Korban Terkini

Dalam peninjauannya, AHY juga memaparkan update data korban pasca insiden tersebut. Pihaknya memastikan penanganan medis bagi korban selamat menjadi prioritas utama pemerintah.

"Update sampai dengan jam 1 siang tadi ada 15 orang yang meninggal dunia dan 88 orang yang masih dirawat. Termasuk ada tiga yang tadinya terjepit bisa kita evakuasi dan masih dalam perawatan di rumah sakit," katanya.

AHY menegaskan bahwa pemerintah tidak akan tinggal diam. Sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, akan dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem perkeretaapian nasional.

Pemerintah tengah berkoordinasi dengan Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) untuk mengungkap penyebab pasti kecelakaan dan mencegah kejadian serupa terulang.