Tumbangkan Prancis 6-4! Inggris Putus Tren Buruk usai Rebut Peringkat Ketiga di Piala Dunia 2026

Timnas Inggris berhasil mengalahkan Prancis dan merebut peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Pencapaian ini sekaligus membawa Inggris memutus tren buruknya. (Dok. Instagram/@england)
JawaPos.com - Timnas Inggris berhasil merebut peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Pencapaian ini sekaligus membawa The Three Lions -julukan Timnas Inggris- memutus tren buruknya.
Inggris mengunci peringkat ketiga setelah menang atas Prancis dengan skor 6-4. Pertandingan dengan drama 10 gol itu berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB.
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Inggris unggul lebih dulu atas Prancis dengan skor 4-0 di babak pertama berkat gol Declan Rice, Ezri Konsa, dan brace Bukayo Saka. Namun Prancis memberikan ancaman serius di babak kedua dengan memperkecil jarak menjadi 3-4 lewat brace Kylian Mbappe dan Bradley Barcola.
Kemudian The Three Lions memperlebar jarak menjadi 5-3 lewat gol penalti Saka yang sekaligus mencatat hattrick. Di masa injury time, Prancis kembali memangkas jarak lewat gol Ousmane Dembele. Sampai akhirnya, Inggris berhasil mencetak gol kemenangan lewat Jude Bellingham di menit-menit akhir.
Kemenangan ini menjadi hasil yang bersejarah bagi Inggris. Untuk pertama kalinya, The Three Lions berhasil merebut peringkat ketiga dalam ajang Piala Dunia.
Kesuksesan ini sekaligus membuat mereka menyudahi catatan buruk dalam perebutan tempat ketiga. Sebelumnya, Inggris selalu menelan kekalahan di perebutan peringkat ketiga. Momen itu terjadi pada edisi 1990 dan 2018.
Pada perebutan peringkat ketiga di edisi 1990, Inggris menelan kekalahan dari tuan rumah Italia dengan skor tipis 1-2. Sementara pada edisi 2018, The Three Lions dipecundangi Belgia dengan skor 0-2. Setelah dua kali percobaan gagal, mereka yang kini di bawah komando Thomas Tuchel, akhirnya berhasil merebut peringkat ketiga untuk pertama kalinya.
Prestasi peringkat ketiga ini juga menjadi hasil kedua terbaik Inggris sepanjang keikutsertaannya di Piala Dunia. Pencapaian terbaik pertama The Three Lions adalah jelas ketika keluar sebagai juara pada edisi 1966.
Kala itu, Inggris yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil merebut gelar juara usai menaklukkan Jerman Barat dengan skor 4-2. Setelah itu, The Three Lions kesulitan untuk menembus babak final. Pencapaian terbaik mereka adalah menembus babak semifinal dan peringkat keempat, sebelum akhirnya meraih peringkat ketiga di Piala Dunia 2026.
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