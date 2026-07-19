Drama 10 Gol! Prancis Gagal Comeback, Inggris Rebut Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Inggris menang atas Prancis dengan skor 6-4 dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Prancis sejatinya nyaris comeback dalam pertandingan tersebut karena sempat memperkecil jarak menjadi 4-5. Namun, semua itu buyar setelah Jude Bellingham cetak gol fantastis di menit-menit akhir, sekaigus membawa Inggris menang.

Dengan demikian, Inggris keluar sebagai peringkat ketiga di Piala Dunia 2026. Sementara Prancis yang berstatus finalis harus gigit jari karena pulang dengan tangan hampa.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Inggris berhasil mengejutkan Prancis. Tim berjuluk The Three Lions itu mencetak gol cepat lewat tendangan keras Declan Rice saat pertandingan baru berjalan tiga menit.

Prancis nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-10 lewat tedangan keras Rayan Cherki, namun mampu ditepis Dean Henderson. Setelah itu, Inggris kembali menjebol gawang Mike Maignan lewat tendangan Bukayo Saka, namun dianulir karena offside.

Tepat pada menit ke-18, Inggris sukses menggandakan keunggulan lewat tandukan Ezri Konsa setelah memaksimalkan umpan Declan Rice dari situasi sepak pojok. Les Bleus, julukan Timnas Prancis, mencoba untuk mengejar ketertinggalan dua gol tersebut.

Hanya saja, Kylian Mbappe cs masih kesulitan menjebol dinding pertahanan The Three Lions. Pada menit ke-32, Inggris nyaris menambah keran golnya lewat tendangan jarak jauh Marcus Rashford yang masih bisa ditepis Maignan.

Selang dua menit, Mbappe mendapat peluang emas, namun tendangannya ditepis kiper Dean Henderson. Inggris, yang tampil sangat percaya diri berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-37 lewat Bukayo Saka.

Pesta gol The Three Lions belum berhenti sampai disitu. Saka kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 45+1. Pada akhirnya, Inggris unggul telak 4-0 atas Prancis di babak pertama.