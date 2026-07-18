Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

Presiden Prabowo dalam acara panen raya bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/6/2026). (Istimewa)
JawaPos.com - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku sangat bahagia dan bangga dengan para petani dan nelayan di Indonesia dan menyebut mereka sebagai pahlawan sebenarnya.
"Hari ini saya bahagia. Saya bangga jadi Presiden Republik Indonesia. Saya bangga dengan petani-petani Indonesia!" kata Prabowo dalam acara panen raya bersama TNI di Lanud Abdulrachman Saleh, Malang, Jawa Timur, Jumat (17/6).
Prabowo mengatakan petani dan nelayan adalah pahlawan yang sesungguhnya karena telah menghasilkan pemenuhan kebutuhan dasar untuk masyarakat.
"Terima kasih petani, nelayan Indonesia! Kau! Kau adalah pahlawan yang sebenarnya! Kau menghasilkan pangan untuk kita semua!," ujarnya.
Pada kesempatan ini, Prabowo yang didampingi Panglima TNI dan 3 Kepala Staf Angkatan juga menyatakan rasa bangganya kepada TNI yang ikut memperkuat ketahanan pangan nasional dan berkontribusi dalam memberikan pendampingan kepada petani dan nelayan di seluruh Indonesia.
"Saya bangga dengan petani! Saya bangga dengan TNI! Saya bangga dengan Polri!" teriak Prabowo dalam pidatonya.
Prabowo juga menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya Panen Raya TNI Terintegrasi yang dilaksanakan secara serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
Menurutnya, kegiatan tersebut mencerminkan bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh komponen bangsa.
“Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa,” ujar Presiden.
Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa keterlibatan TNI dalam mendukung sektor pangan merupakan wujud nyata pengabdian kepada rakyat. Kepala Negara menilai kolaborasi lintas sektor menjadi kunci dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional.
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