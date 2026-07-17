Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

JawaPos.com — Spanyol lebih diunggulkan mengalahkan Argentina pada final Piala Dunia 2026 di MetLife Stadium, New Jersey, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB. La Roja dinilai memiliki peluang lebih besar mengangkat trofi berkat pertahanan terbaik sepanjang turnamen, meski harus menghadapi juara bertahan yang diperkuat Lionel Messi.

Laga puncak ini mempertemukan dua tim dengan karakter berbeda. Spanyol tampil dominan lewat organisasi permainan dan lini belakang yang kokoh, sedangkan Argentina berkali-kali menunjukkan mental juara dengan membalikkan keadaan pada fase gugur untuk menjaga asa mempertahankan gelar dunia.

Spanyol Lebih Difavoritkan Angkat Trofi Prediksi bursa menjagokan Spanyol menjadi juara dengan prediksi kemenangan tanpa kebobolan. Pilihan Spanyol menang tanpa kebobolan dipasang pada odds 3,48, mencerminkan kepercayaan terhadap solidnya pertahanan La Roja.

Prediksi skor yang paling banyak dipilih adalah Spanyol 2-0 Argentina. Mikel Oyarzabal dan Lamine Yamal diperkirakan menjadi pencetak gol yang membawa La Roja meraih gelar juara dunia.

Kepercayaan terhadap Spanyol tidak lepas dari performa impresif mereka sepanjang turnamen. Tim asuhan Luis de la Fuente hanya kebobolan satu gol dalam tujuh pertandingan dan belum terkalahkan dalam 37 laga kompetitif terakhir.

Benteng Kokoh La Roja Jadi Senjata Utama Lini belakang Spanyol menjadi yang terbaik di Piala Dunia 2026. Satu-satunya gol yang bersarang ke gawang mereka terjadi saat menghadapi Belgia di babak perempat final.

Pada semifinal, Spanyol juga sukses meredam serangan Prancis. Tim yang dikenal tajam tersebut hanya mampu menghasilkan peluang dengan nilai expected goals (xG) sekitar 0,30 sepanjang pertandingan.

Peran Rodri diperkirakan kembali menjadi kunci. Gelandang Manchester City itu diharapkan mampu membatasi ruang gerak Lionel Messi, seperti ketika sukses mengurangi pengaruh Kylian Mbappe pada semifinal.

Mikel Oyarzabal Berpotensi Jadi Penentu Selain kemenangan Spanyol, prediksi bursa juga menjagokan Mikel Oyarzabal untuk kembali memberikan kontribusi gol. Penyerang Real Sociedad itu memiliki odds 2,00 untuk mencetak gol atau menyumbang assist.