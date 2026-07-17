Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

Lionel Messi ditantang Spanyol di final Piala Dunia 2026. (Instagram @afaseleccion)
JawaPos.com - Perjalanan Timnas Inggris di Piala Dunia 2026 harus terhenti di babak semifinal setelah kalah 1-2 dari Argentina. Kekalahan tersebut bukan hanya memicu kekecewaan para pendukung The Three Lions, tetapi juga memunculkan perdebatan panas di kalangan pengamat sepak bola Inggris.
Dua mantan pemain Manchester United Gary Neville dan Roy Keane terlibat adu argumen ketika membahas penyebab kegagalan timnas Inggris menembus partai final piala dunia. Perdebatan itu terjadi dalam program podcast The Overlap yang membahas jalannya pertandingan Inggris vs Argentina.
Timnas Inggris sebenarnya mengawali laga dengan baik. Tim besutan Thomas Tuchel berhasil unggul lebih dulu melalui gol Anthony Gordon. Namun keunggulan tersebut tidak mampu dipertahankan setelah Argentina perlahan mengambil alih kendali permainan.
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Enzo Fernandez menyamakan kedudukan lewat gol dari luar kotak penalti. Setelah itu, Lionel Messi kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pembeda. Kapten Argentina tersebut mengirim umpan matang yang diselesaikan Lautaro Martinez menjadi gol kemenangan.
Penampilan Messi menjadi salah satu topik utama dalam diskusi Neville dan Keane. Menurut Neville, Inggris seharusnya memberikan perhatian khusus kepada peraih delapan Ballon d'Or tersebut.
Mantan bek kanan Manchester United itu menilai pemain seperti Nico O'Reilly atau bek sayap lainnya perlu ditugaskan menjaga Messi secara ketat agar tidak leluasa menerima bola di area yang berbahaya.
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"Berdirilah di dekatnya sehingga dia tidak mudah mendapatkan bola," menjadi inti pendapat Neville saat menjelaskan pandangannya.
Namun usul tersebut langsung mendapat bantahan dari Roy Keane. Legenda Timnas Republik Irlandia itu menilai gagasan menjaga Messi secara khusus bukan solusi sederhana.
Bahkan menurutnya, hampir semua tim terbaik di dunia sudah mencoba cara serupa selama bertahun-tahun. Keane meminta Neville untuk melihat kenyataan bahwa Messi merupakan pemain dengan kemampuan membaca ruang yang luar biasa.
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