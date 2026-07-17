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Banu Adikara
Sabtu, 18 Juli 2026 | 02.29 WIB

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

ilustrasi penculikan .(Antara/Sutherstock via Jawa Pos ) - Image

ilustrasi penculikan .(Antara/Sutherstock via Jawa Pos )

JawaPos.com – Atlet golf putri Indonesia, Jesslyn Wijaya Lay diduga menjadi korban penculikan di kawasan Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Penculikan terjadi ketika sang atlet sedang merayakan ulang tahun neneknya di sebuah restoran.

Kuasa hukum pihak keluarga Jesslyn, ​Ir. Andi Darti menjelaskan bahwa dugaan penculikan ini terjadi pada Senin malam, 13 Juli 2026, sekitar pukul 19.45 WIB di Restoran Saung Kita, Mangga Besar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. 

Malam itu, kata Andi, Jesslyn hadir untuk merayakan hari ulang tahun sang nenek tercinta.

Petaka datang tepat sebelum lagu ulang tahun untuk sang nenek diputar. Jesslyn tiba-tiba disergap oleh sekelompok pria bertubuh besar yang berjumlah sekitar 5 orang. Matanya ditutup paksa, tubuhnya diangkat dan digendong menuju sebuah mobil hitam di luar restoran.

Kasus dugaan penculikan ini telah resmi dilaporkan oleh pelapor bernama Nesha Aurea Hanzdima ke Polres Metro Jakarta Pusat di bawah register Laporan Polisi Nomor LP/B/2092/VII/2026/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

Atlet golf putri Indonesia, Jesslyn Wijaya Lay. (Istimewa)

​Menurut Andi, proses pencarian Jesslyn yang merupakan putri dari pengusaha Ponty Wijaya itu kini dihadapkan pada teka-teki yang membingungkan akibat adanya dua petunjuk digital yang saling bertolak belakang.

"Di satu sisi, muncul indikasi manifest perjalanan yang mencatat nama Jesslyn telah terbang menuju Malaysia melalui Semarang pada Selasa, 14 Juli 2026. Namun di sisi lain, pelacakan digital mendeteksi bahwa sinyal ponsel milik korban justru masih aktif di daerah Puri Jimbaran," kata Andi.

Andi menegaskan bahwa perbedaan petunjuk ini sangat krusial dan harus segera diurai oleh tim penyidik. Langkah pencarian pun sempat terganjal kendala teknis di lapangan, lantaran kamera CCTV milik restoran tempat kejadian perkara (TKP) dinyatakan rusak dan tidak dapat digunakan.

Editor: Banu Adikara
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