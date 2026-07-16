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Edi Yulianto
Kamis, 16 Juli 2026 | 17.34 WIB

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

Argentina akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, siapa keluar sebagai pemenangnya? (FIFA) - Image

Argentina akan menghadapi Spanyol di final Piala Dunia 2026, siapa keluar sebagai pemenangnya? (FIFA)

JawaPos.com - Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan dalam salah satu pertandingan sepak bola terbesar tahun ini di Piala Dunia 2026. Para penggemar telah mencari catatan dan statistik detail head-to-head Argentina vs Spanyol. Dalam konten ini, kami akan mengungkapkan semua rekor pertemuan mereka bersama dengan hasil pertandingan terakhir.

Bagaimana Rekor Pertemuan antara Spanyol dan Argentina?

Dalam sepak bola, Argentina dan Spanyol telah saling berhadapan sebanyak 14 kali sebelum Finalissima 2026 yang akhirnya batal digelar. Tetapi Anda akan terkejut mengetahui bahwa satu-satunya pertandingan kompetitif antara kedua tim terjadi pada 1966.

Itu adalah pertandingan Piala Dunia 1966 di Inggris, di mana Albiceleste berhadapan dengan La Furia Roja. Argentina yang tertawa terakhir pada kesempatan itu, tetapi rekor pertemuan secara keseluruhan berada dalam keadaan seimbang.

Sejauh ini, masing-masing tim telah memenangkan 6 pertandingan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Argentina vs Spanyol

Total Pertandingan Dimainkan 14 Pertandingan
* Argentina Menang 6 Pertandingan
* Spanyol Menang 6 Pertandingan
* Seri 2 Pertandingan
* Pertemuan Pertama Pertandingan Persahabatan Internasional (7 Desember 1952)
* Pertemuan Terakhir Pertandingan Persahabatan Internasional (27 Maret 2018)
* Pertemuan Berikutnya Piala Dunia 2026 (19 Juli 2026)

Argentina vs Spanyol Head-to-Head Semua Pertandingan

Berikut adalah hasil head to head lengkap dari semua pertandingan antara Argentina dan Spanyol.

Pertandingan           Kompetisi                Hasil
27 Maret 2026         Finalissima              Dibatalkan
27 Maret 2018         Persahabatan          Spanyol menang 6-1
7 September 2010   Persahabatan         Argentina menang 4-1
14 November 2009  Persahabatan         Spanyol menang 2-1
11 Oktober 2006      Persahabatan         Spanyol menang 2-1
17 November 1999  Persahabatan         Argentina menang 2-0
20 September 1995  Persahabatan        Spanyol menang 2-1
12 Oktober 1988      Persahabatan        Imbang 1-1
12 Oktober 1974      Copa Hispanidad  Imbang 1-1
11 Oktober 1972      Copa Hispanidad  Spanyol menang 1-0
13 Juli 1966              Piala Dunia           Argentina menang 2-1
11 Juni 1961            Persahabatan        Spanyol menang 2-0
24 Juli 1960             Persahabatan        Argentina menang 2-0
5 Juli 1953               Persahabatan        Argentina menang 1-0
7 Desember 1952   Persahabatan         Argentina menang 1-0

Rekor Pertemuan Argentina vs Spanyol

Lihat rekor statistik lengkap untuk pertandingan sepak bola antara Argentina dan Spanyol.

Editor: Edi Yulianto
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