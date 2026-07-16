Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Argentina dan Spanyol akan saling berhadapan dalam salah satu pertandingan sepak bola terbesar tahun ini di Piala Dunia 2026. Para penggemar telah mencari catatan dan statistik detail head-to-head Argentina vs Spanyol. Dalam konten ini, kami akan mengungkapkan semua rekor pertemuan mereka bersama dengan hasil pertandingan terakhir.

Bagaimana Rekor Pertemuan antara Spanyol dan Argentina?

Dalam sepak bola, Argentina dan Spanyol telah saling berhadapan sebanyak 14 kali sebelum Finalissima 2026 yang akhirnya batal digelar. Tetapi Anda akan terkejut mengetahui bahwa satu-satunya pertandingan kompetitif antara kedua tim terjadi pada 1966.

Itu adalah pertandingan Piala Dunia 1966 di Inggris, di mana Albiceleste berhadapan dengan La Furia Roja. Argentina yang tertawa terakhir pada kesempatan itu, tetapi rekor pertemuan secara keseluruhan berada dalam keadaan seimbang.

Sejauh ini, masing-masing tim telah memenangkan 6 pertandingan, dan 2 pertandingan lainnya berakhir imbang.

Argentina vs Spanyol Total Pertandingan Dimainkan 14 Pertandingan

* Argentina Menang 6 Pertandingan

* Spanyol Menang 6 Pertandingan

* Seri 2 Pertandingan

* Pertemuan Pertama Pertandingan Persahabatan Internasional (7 Desember 1952)

* Pertemuan Terakhir Pertandingan Persahabatan Internasional (27 Maret 2018)

* Pertemuan Berikutnya Piala Dunia 2026 (19 Juli 2026)

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Argentina vs Spanyol Head-to-Head Semua Pertandingan Berikut adalah hasil head to head lengkap dari semua pertandingan antara Argentina dan Spanyol.

Pertandingan Kompetisi Hasil

27 Maret 2026 Finalissima Dibatalkan

27 Maret 2018 Persahabatan Spanyol menang 6-1

7 September 2010 Persahabatan Argentina menang 4-1

14 November 2009 Persahabatan Spanyol menang 2-1

11 Oktober 2006 Persahabatan Spanyol menang 2-1

17 November 1999 Persahabatan Argentina menang 2-0

20 September 1995 Persahabatan Spanyol menang 2-1

12 Oktober 1988 Persahabatan Imbang 1-1

12 Oktober 1974 Copa Hispanidad Imbang 1-1

11 Oktober 1972 Copa Hispanidad Spanyol menang 1-0

13 Juli 1966 Piala Dunia Argentina menang 2-1

11 Juni 1961 Persahabatan Spanyol menang 2-0

24 Juli 1960 Persahabatan Argentina menang 2-0

5 Juli 1953 Persahabatan Argentina menang 1-0

7 Desember 1952 Persahabatan Argentina menang 1-0