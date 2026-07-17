Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

JawaPos.com — Prancis lebih diunggulkan mengalahkan Inggris pada perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Florida, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Les Bleus mendapat kepercayaan lebih besar dari bursa taruhan berkat kualitas skuad serta rekor pertemuan yang lebih baik atas Three Lions dalam beberapa tahun terakhir.

Meski sama-sama gagal melangkah ke final, duel ini diprediksi tetap berlangsung sengit. Prancis ingin menutup era Didier Deschamps dengan kemenangan, sedangkan Inggris berusaha mengakhiri turnamen secara positif setelah tersingkir dramatis di semifinal.

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Prancis Sedikit Lebih Diunggulkan Bursa taruhan menempatkan Prancis sebagai favorit untuk memenangkan pertandingan ini. Les Bleus memiliki odds 1,96 untuk menang, mencerminkan keyakinan bahwa mereka memiliki peluang lebih besar dibanding Inggris.

Prediksi skor yang paling banyak dipilih adalah Prancis 2-1 Inggris. Kylian Mbappe dan Ousmane Dembele diperkirakan menjadi pencetak gol Prancis, sementara Jude Bellingham diprediksi mencetak gol balasan bagi Inggris.

Sebelum kalah dari Spanyol di semifinal, Prancis sempat mencatat tujuh kemenangan beruntun sepanjang turnamen. Kekalahan tersebut menjadi satu-satunya noda dalam perjalanan impresif pasukan Didier Deschamps di Piala Dunia 2026.

Duel Terakhir Didier Deschamps Laga perebutan tempat ketiga diperkirakan menjadi pertandingan terakhir Didier Deschamps sebagai pelatih Prancis. Karena itu, Les Bleus dipastikan memiliki motivasi besar untuk menutup masa kepemimpinannya dengan kemenangan.

Di sisi lain, Inggris juga datang dengan ambisi yang sama setelah gagal mempertahankan keunggulan saat menghadapi Argentina di semifinal. Tim asuhan Thomas Tuchel akhirnya kalah setelah kebobolan dua gol pada 10 menit terakhir pertandingan.

Pertemuan ini juga memiliki nilai emosional tersendiri. Inggris masih mengingat kekalahan 1-2 dari Prancis pada perempat final Piala Dunia 2022, sehingga kesempatan balas dendam kembali terbuka di Florida.

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