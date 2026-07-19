Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Minggu, 19 Juli 2026 | 13.40 WIB

Era Baru Les Bleus! Zinedine Zidane Dikabarkan Sepakat Latih Timnas Prancis, Misi Besar Menanti Kylian Mbappe Cs

Zinedine Zidane dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Prancis untuk menjadi pelatih baru Les Bleus setelah Piala Dunia 2026. (Instagram/@zidane) - Image

Zinedine Zidane dikabarkan telah mencapai kesepakatan dengan Federasi Sepak Bola Prancis untuk menjadi pelatih baru Les Bleus setelah Piala Dunia 2026. (Instagram/@zidane)

JawaPos.com — Timnas Prancis segera memasuki era baru setelah Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Zinedine Zidane sebagai pelatih anyar Les Bleus.

Legenda sepak bola Prancis itu disiapkan menggantikan Didier Deschamps seusai Piala Dunia 2026 dengan target membawa Kylian Mbappe dan kolega berjaya di Euro 2028 serta Piala Dunia 2030.

Pergantian pelatih ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah sepak bola Prancis. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, Les Bleus kini bersiap menyambut sosok yang selama ini dianggap sebagai penerus paling ideal.

Mengapa Zinedine Zidane Akhirnya Dipilih FFF?

Federasi Sepak Bola Prancis sejak lama menjadikan Zinedine Zidane sebagai kandidat utama pengganti Didier Deschamps. Proses komunikasi antara kedua pihak bahkan disebut telah berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya mencapai kata sepakat.

Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan itu telah tercapai dan Zidane akan resmi mulai bekerja setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Mantan pelatih Real Madrid tersebut diproyeksikan memimpin Timnas Prancis menghadapi dua turnamen besar, yakni Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.

Penunjukan Zidane bukan keputusan yang mengejutkan. Sebagai legenda hidup sepak bola Prancis, ia memiliki rekam jejak luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih, sehingga dinilai mampu menjaga status Les Bleus sebagai salah satu kekuatan utama dunia.

Kehadirannya juga diharapkan mampu memaksimalkan generasi emas yang masih dipimpin Kylian Mbappe. FFF ingin momentum pergantian pelatih ini menjadi awal siklus baru yang penuh prestasi.

Didier Deschamps Akhiri Perjalanan Panjang Bersama Les Bleus

Pergantian pelatih terjadi setelah Didier Deschamps memastikan akan meninggalkan kursi pelatih Timnas Prancis seusai Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 58 tahun itu mengakhiri perjalanan panjang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Timnas Inggris menjadi laga terakhir Deschamps sebagai pelatih Les Bleus. Duel tersebut bukan sekadar perebutan medali perunggu, tetapi juga menjadi momen perpisahan bagi sosok yang telah membawa banyak kesuksesan untuk Prancis.

Selama menangani Timnas Prancis, Deschamps berhasil menjaga konsistensi performa tim di level tertinggi. Ia mampu membawa Les Bleus terus bersaing dalam berbagai turnamen internasional dan menjadi salah satu pelatih tersukses dalam sejarah sepak bola Prancis.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Federasi Sepak Bola Prancis Segera Resmikan Zinedine Zidane sebagai Pengganti Didier Deschamps - Image
Sepak Bola Dunia

Federasi Sepak Bola Prancis Segera Resmikan Zinedine Zidane sebagai Pengganti Didier Deschamps

Minggu, 19 Juli 2026 | 00.00 WIB

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Momen Perpisahan Didier Deschamps dan N’Golo Kante bareng Les Bleus - Image
Piala Dunia 2026

Prediksi Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Momen Perpisahan Didier Deschamps dan N’Golo Kante bareng Les Bleus

Sabtu, 18 Juli 2026 | 16.05 WIB

Zinedine Zidane Diprediksi Hadapi Tantangan Besar Saat Mengambil Alih Kursi Pelatih Timnas Prancis - Image
Piala Dunia 2026

Zinedine Zidane Diprediksi Hadapi Tantangan Besar Saat Mengambil Alih Kursi Pelatih Timnas Prancis

Jumat, 17 Juli 2026 | 00.09 WIB

Terpopuler

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria - Image
1

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

2

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

3

Rekor Pertemuan Lengkap Argentina vs Spanyol, Mencari Juara Sejati di Final Piala Dunia 2026

4

Alasan Mengapa Jude Bellingham Menampar Pemain Argentina Setelah Inggris Tersingkir dari Piala Dunia 2026

5

Analisis Prediksi Bursa Prancis vs Inggris di Piala Dunia 2026: Les Bleus Lebih Dijagokan Rebut Posisi Ketiga

6

Analisis Prediksi Bursa Spanyol vs Argentina di Piala Dunia 2026: La Roja Lebih Dijagokan Juara Piala Dunia 2026

7

Usai Timnas Inggris Gagal ke Final Piala Dunia 2026, Gary Neville dan Roy Keane Saling Adu Pendapat

8

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

9

Profil Simson Rarameha Ngadang alias Temon: Lulusan Psikologi UI yang Memilih Jadi Komedian

10

Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore