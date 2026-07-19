Era Baru Les Bleus! Zinedine Zidane Dikabarkan Sepakat Latih Timnas Prancis, Misi Besar Menanti Kylian Mbappe Cs

JawaPos.com — Timnas Prancis segera memasuki era baru setelah Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) dikabarkan mencapai kesepakatan dengan Zinedine Zidane sebagai pelatih anyar Les Bleus.

Legenda sepak bola Prancis itu disiapkan menggantikan Didier Deschamps seusai Piala Dunia 2026 dengan target membawa Kylian Mbappe dan kolega berjaya di Euro 2028 serta Piala Dunia 2030.

Pergantian pelatih ini menjadi salah satu momen paling penting dalam sejarah sepak bola Prancis. Setelah lebih dari satu dekade berada di bawah kepemimpinan Didier Deschamps, Les Bleus kini bersiap menyambut sosok yang selama ini dianggap sebagai penerus paling ideal.

Mengapa Zinedine Zidane Akhirnya Dipilih FFF? Federasi Sepak Bola Prancis sejak lama menjadikan Zinedine Zidane sebagai kandidat utama pengganti Didier Deschamps. Proses komunikasi antara kedua pihak bahkan disebut telah berlangsung selama beberapa bulan sebelum akhirnya mencapai kata sepakat.

Fabrizio Romano melaporkan kesepakatan itu telah tercapai dan Zidane akan resmi mulai bekerja setelah Piala Dunia 2026 berakhir. Mantan pelatih Real Madrid tersebut diproyeksikan memimpin Timnas Prancis menghadapi dua turnamen besar, yakni Euro 2028 dan Piala Dunia 2030.

Penunjukan Zidane bukan keputusan yang mengejutkan. Sebagai legenda hidup sepak bola Prancis, ia memiliki rekam jejak luar biasa baik sebagai pemain maupun pelatih, sehingga dinilai mampu menjaga status Les Bleus sebagai salah satu kekuatan utama dunia.

Kehadirannya juga diharapkan mampu memaksimalkan generasi emas yang masih dipimpin Kylian Mbappe. FFF ingin momentum pergantian pelatih ini menjadi awal siklus baru yang penuh prestasi.

Didier Deschamps Akhiri Perjalanan Panjang Bersama Les Bleus Pergantian pelatih terjadi setelah Didier Deschamps memastikan akan meninggalkan kursi pelatih Timnas Prancis seusai Piala Dunia 2026. Pelatih berusia 58 tahun itu mengakhiri perjalanan panjang yang telah berlangsung lebih dari satu dekade.

Pertandingan perebutan tempat ketiga melawan Timnas Inggris menjadi laga terakhir Deschamps sebagai pelatih Les Bleus. Duel tersebut bukan sekadar perebutan medali perunggu, tetapi juga menjadi momen perpisahan bagi sosok yang telah membawa banyak kesuksesan untuk Prancis.