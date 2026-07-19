Kylian Mbappe Kudeta Lionel Messi! Kapten Prancis Pimpin Klasemen Top Skor Piala Dunia 2026

Kapten Timnas Prancis, Kylian Mbappe, memimpin klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026. (Dok. Instagram/@equipedefrance)
JawaPos.com - Striker Timnas Prancis, Kylian Mbappe, mencetak brace pada pertandingan melawan Inggris. Tambahan dua gol itu membuat Mbappe kini mengemas 10 gol, sekaligus memimpin klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026.
Prancis baru saja menelan kekalahan dari Inggris lewat pertandingan penuh drama di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pagi WIB. Bayangkan saja, drama 10 gol terjadi dalam laga tersebut. Les Bleus, julukan Timnas Prancis, kalah dengan skor 4-6.
Pertandingan tersebut berjalan sangat ketat. Inggris yang sudah unggul lebih dulu 4-0 di babak pertama, nyaris kena comeback di babak kedua karena Prancis mampu menjaringkan empat gol.
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Namun untungnya, The Three Lions -julukan Timnas Inggris- mampu menambah dua gol di babak kedua. Dua gol tersebut dicetak oleh Bukayo Saka yang sekaligus mencatatkan hattrick, serta gol Jude Bellingham di menit-menit akhir.
Dalam pertandingan tersebut, Mbappe mencatatkan namanya di papan skor sebanyak dua kali. Tambahan dua gol tersebut sudah cukup untuk membuat bintang Real Madrid itu melampaui Lionel Messi dalam tabel klasemen sementara top skor Piala Dunia 2026.
Saat ini, Mbappe memimpin klasemen top skor dengan koleksi 10 gol. Sementara Messi turun ke posisi kedua dengan mengemas delapan gol. Bomber asal Prancis itu pun di ambang meraih Sepatu Emas di Piala Dunia 2026.
Meski demikian, Messi bisa saja menggusur Mbappe. Pasalnya, Argentina baru akan memainkan laga final melawan Spanyol di Stadion MetLife, Amerika Serikat, pada Senin (20/7) dini hari WIB. La Pulga -julukan Lionel Messi wajib menggelontorkan tiga gol ke gawang Spanyol jika ingin mengkudeta bintang asal Prancis tersebut.
Messi bisa saja menggeser Mbappe jika hanya mencetak dua gol, yang artinya sama-sama mengoleksi 10 gol. Namun, La Pulga juga harus mencatat minimal satu assist untuk mengamankan Sepatu Emas. Sebab, Mbappe juga sama menoleksi empat assist di Piala Dunia 2026.
Seperti diketahui, FIFA mengurutkan daftar top skor berdasarkan jumlah gol. Jika ada dua atau lebih pemain punya jumlah gol yang sama, penentuannya adalah jumlah assist. Jika assist juga sama, maka penentuan selanjutnya adalah jumlah menit bermain.
Mbappe sendiri tidak hanya mengkudeta Messi pada klasemen top skor sementara Piala Dunia 2026. Bintang Real Madrid itu juga kini melampaui La Pulga dengan menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Piala Dunia.
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