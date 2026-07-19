Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Timnas Prancis akan melawan Inggris dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Kedua kesebelasan justru melakukan beberapa rotasi dalam duel perebutan perunggu tersebut.

Pertandingan Prancis vs Inggris belangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7) pukul 04.00 WIB. Laga ini akan menjadi tontonan menarik, karena kedua tim memiliki kualitas pemain yang apik.

Namun yang menarik, kedua tim melakukan rotasi dalam pertandingan kali ini. Rotasi pemain yang paling mencolok terjadi pada kubu Inggris.

Sementara Prancis, pelatih Didier Deschamps hanya melakukan beberapa rotasi pemain saja. Deschamps masih mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Mike Maignan.

Sementara lini pertahanan Prancis tidak akan diperkuat William Saliba dan Dayot Upamecano. Tim berjuluk Les Bleus itu menurunkan Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Theo Hernandez, yang akan membantu Maignan.

Rotasi juga terjadi pada lini tengah dengan menurunkan Adrien Rabiot, Rayan Cherki, dan Warren Zaire-Emery. Sementara lini depan Prancis akan diperkuat Michael Olise, Desire Doue, dan Kylian Mbappe yang menjadi mesin gol mereka.

Dari kubu Inggris, pelatih Thomas Tuchel melakukan perubahan yang cukup mencolok. Dean Henderson ditunjuk sebagai kiper utama, alih-alih memasang Jordan Pickford.

Namun pada lini pertahanan, Inggris diperkuat pemain belakang terbaiknya, yakni Jarell Qunsah Ezri Konsa, Marc Guehi, Djed Spence. Mereka akan meredam serangan-serangan yang dilancarkan Mbappe cs.

Bergeser ke lini tengah, tim berjuluk The Three Lions itu akan diperkuat trio Declan Rice, Morgan Rogers, dan Eberechi Eze. Ya, Tuchel menepikan Jude Bellingham, pemain yang sejauh ini sudah mengemas enam gol.