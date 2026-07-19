Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026: Bukayo Saka Cetak Brace, Inggris Bantai Prancis 4-0 di Babak Pertama!

JawaPos.com - Timnas Inggris unggul 4-0 atas Prancis di babak pertama dalam pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Laga tersebut berlangsung di Stadion Miami, Florida, Amerika Serikat, Minggu (19/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Jalannya Pertandingan Babak Pertama Inggris berhasil mengejutkan Prancis. Tim berjuluk The Three Lions itu mencetak gol cepat lewat tendangan keras Declan Rice saat pertandingan baru berjalan tiga menit.

Prancis nyaris menyamakan kedudukan pada menit ke-10 lewat tedangan keras Rayan Cherki, namun mampu ditepis Dean Henderson. Setelah itu, Inggris kembali menjebol gawang Mike Maignan lewat tendangan Bukayo Saka, namun dianulir karena offside.

Tepat pada menit ke-18, Inggris sukses menggandakan keunggulan lewat tandukan Ezri Konsa setelah memaksimalkan umpan Declan Rice dari situasi sepak pojok. Les Bleus, julukan Timnas Prancis, mencoba untuk mengejar ketertinggalan dua gol tersebut.

Hanya saja, Kylian Mbappe cs masih kesulitan menjebol dinding pertahanan The Three Lions. Pada menit ke-32, Inggris nyaris menambah keran golnya lewat tendangan jarak jauh Marcus Rashford yang masih bisa ditepis Maignan.

Selang dua menit, Mbappe mendapat peluang emas, namun tendangannya ditepis kiper Dean Henderson. Inggris, yang tampil sangat percaya diri berhasil menambah pundi-pundi golnya pada menit ke-37 lewat Bukayo Saka.

Pesta gol The Three Lions belum berhenti sampai disitu. Saka kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit 45+1. Pada akhirnya, Inggris unggul telak 4-0 atas Prancis di babak pertama.

Susunan Pemain Prancis vs Inggris: Prancis: Mike Maignan (PG); Malo Gusto, Ibrahima Konate, Maxence Lacroix, Theo Hernandez; Adrien Rabiot, Warren Zaire-Emery, Rayan Cherki; Michael Olise, Desire Doue, Kylian Mbappe.

Pelatih: Didier Deschamps.