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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 16 Juli 2026 | 17.30 WIB

Rajanya Comeback! Sihir Lionel Messi Warnai Perjalanan Argentina, Ancam Spanyol di Final Piala Dunia 2026

Lionel Messi memimpin Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah melewati serangkaian comeback dramatis sepanjang fase gugur. (Instagram @afaseleccion) - Image

Lionel Messi memimpin Argentina melaju ke final Piala Dunia 2026 setelah melewati serangkaian comeback dramatis sepanjang fase gugur. (Instagram @afaseleccion)

JawaPos.com — Argentina memastikan tempat di final Piala Dunia 2026 setelah melewati perjalanan penuh drama dan akan menghadapi Spanyol di MetLife Stadium, Senin (20/7/2026) pukul 02.00 WIB.

Dipimpin Lionel Messi, juara bertahan berkali-kali bangkit dari situasi sulit hingga menjaga peluang mempertahankan gelar sekaligus mencetak sejarah sebagai tim pertama sejak Brasil yang mampu menjuarai Piala Dunia secara beruntun.

Bagaimana Argentina Memulai Langkah Menuju Final?

Argentina tampil meyakinkan sejak fase grup dengan menyapu bersih tiga pertandingan. Tim asuhan Lionel Scaloni juga menunjukkan keseimbangan antara ketajaman lini depan dan pengalaman para pemain senior.

Laga pembuka menghadapi Aljazair berakhir dengan kemenangan telak 3-0. Lionel Messi langsung mencuri perhatian lewat hattrick pada laga internasional ke-200 sekaligus menyamai rekor 16 gol Piala Dunia milik Miroslav Klose.

Momentum positif berlanjut saat menghadapi Austria. Meski sempat gagal mengeksekusi penalti, Messi membalasnya dengan dua gol yang membawa Argentina menang 2-0 sekaligus memastikan tiket ke fase gugur lebih cepat.

Argentina kemudian menutup fase grup dengan kemenangan 3-1 atas Yordania.

Giovani Lo Celso, Lautaro Martinez, dan Messi bergantian mencetak gol sehingga Albiceleste menutup penyisihan grup dengan sembilan poin sempurna.

Produktivitas juga menjadi senjata utama Argentina sepanjang turnamen.

Hingga menembus final, mereka telah mengoleksi 19 gol dan menjadi tim paling subur di Piala Dunia 2026, sementara Messi menyumbang delapan gol sebagai pencetak gol terbanyak tim.

Mengapa Fase Gugur Menjadi Ujian Mental Argentina?

Perjalanan Argentina berubah drastis ketika memasuki babak gugur. Setiap pertandingan memaksa sang juara bertahan menunjukkan karakter, ketenangan, dan kemampuan bangkit dari tekanan.

Editor: Hendra
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