19 Tahun Lalu Dimandikan Lionel Messi, Lamine Yamal Kini Bertemu La Pulga di Final Piala Dunia 2026

Momen Lionel Messi saat memandikan Lamine Yamal 19 tahun silam. (istimewa)
JawaPos.com - Dunia ini sangat luas, tapi bisa dikatakan sempit jika mengacu pertemuan antara Lionel Messi dan Lamine Yamal jelang final Piala Dunia 2026. Ya, Argentina akan bertemu dengan Spanyol di MetLife Stadium, New Jersey, Amerika Serikat, Senin (20/7) dini hari WIB.
Messi pertama kali bertemu dengan Yamal pada 2007, tepatnya saat La Pulga diminta UNICEF untuk berfoto di laga amal dengan seorang bayi. Siapa sangka, bayi yang berfoto bersama Messi saat itu adalah Yamal.
Momen ikonik itu sempat viral pada 2024 ketika ayah Yamal, Mounir Nasroui, mengunggah momen bahagia Messi dan Yamal yang masih bayi di bak mandi. Nasroui saat itu membuat caption "awal dari dua legenda".
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Dalam foto itu, Messi masih berusia 20 tahun dan masih membela Barcelona. Mengenakan jaket warna putih dan masih gondrong, La Pulga memandikan Yamal yang masih bayi ditemani ibunya, Sheila Ebana.
Siapa sangka, momen ikonik itu kembali menjadi perbincangan hangat ketika Argentina dan Spanyol bertemu di final Piala Dunia 2026.
Argentina menantang Spanyol setelah La Albiceleste menang dramatis 2-1 atas Inggris, sementara Spanyol lebih dulu lolos ke final setelah menyudahi perlawanan Prancis 2-0.
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Pertemuan antara Argentina vs Spanyol sangat ideal jika merujuk performa keduanya sejak babak penyisihan grup hingga semifinal.
Argentina
Fase Grup J
Argentina vs Aljazair 3-0
Argentina vs Austria 2-0
Yordania vs Argentina 1-3
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