Real Madrid Pecahkan Rekor Gol di Piala Dunia 2026: Mbappe, Bellingham dan Vinicius Jadi Kunci

JawaPos.com - Real Madrid kembali mencuri perhatian di panggung sepak bola dunia. Bukan karena trofi yang diraih, melainkan lewat ketajaman para pemainnya di Piala Dunia 2026.

Hingga babak semifinal, para penggawa Los Blancos sukses mencatatkan rekor baru sebagai penyumbang gol terbanyak dari satu klub dalam satu edisi Piala Dunia.

Rekor tersebut lahir berkat kontribusi luar biasa dari Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, hingga Arda Guler. Total 19 gol berhasil mereka sumbangkan untuk tim nasional masing-masing sepanjang turnamen berlangsung.

Jumlah itu melampaui catatan sejarah yang sebelumnya dipegang Budapest Honved pada Piala Dunia 1954, Bayern Munchen pada edisi 2014, serta Paris Saint-Germain di Piala Dunia 2022. Ketiga klub tersebut sama-sama mencatatkan 18 gol dari para pemainnya dalam satu turnamen.

Pencapaian ini semakin menegaskan kualitas skuad Real Madrid yang dihuni banyak pemain bintang dari berbagai negara. Meski membela tim nasional berbeda, mereka mampu tampil konsisten dan menjadi sosok penting di lini depan.

Nama Kylian Mbappe menjadi pemain dengan kontribusi terbesar. Penyerang timnas Prancis itu sudah mengemas delapan gol sepanjang Piala Dunia 2026.

Torehan tersebut menyamai pencapaiannya di Piala Dunia 2022 dan membuatnya kini mengoleksi total 20 gol hanya dari 20 pertandingan di ajang terbesar sepak bola dunia.

Catatan itu menjadi bukti betapa tajamnya Mbappe di level internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu tampil sebagai andalan Prancis dan menjadi salah satu pemain paling berbahaya setiap kali tampil di Piala Dunia.