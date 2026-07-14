Real Madrid Pecahkan Rekor Gol di Piala Dunia 2026: Mbappe, Bellingham dan Vinicius Jadi Kunci

Kylian Mbappe (kiri) bersama Jude Bellingham saat membela Real Madrid. (Madrid)
JawaPos.com - Real Madrid kembali mencuri perhatian di panggung sepak bola dunia. Bukan karena trofi yang diraih, melainkan lewat ketajaman para pemainnya di Piala Dunia 2026.
Hingga babak semifinal, para penggawa Los Blancos sukses mencatatkan rekor baru sebagai penyumbang gol terbanyak dari satu klub dalam satu edisi Piala Dunia.
Rekor tersebut lahir berkat kontribusi luar biasa dari Kylian Mbappe, Jude Bellingham, Vinicius Junior, hingga Arda Guler. Total 19 gol berhasil mereka sumbangkan untuk tim nasional masing-masing sepanjang turnamen berlangsung.
Baca Juga:Didier Deschamps Pastikan Mbappe Fit Hadapi Spanyol di Semifinal, Simak Prediksi Susunan Pemainnya
Jumlah itu melampaui catatan sejarah yang sebelumnya dipegang Budapest Honved pada Piala Dunia 1954, Bayern Munchen pada edisi 2014, serta Paris Saint-Germain di Piala Dunia 2022. Ketiga klub tersebut sama-sama mencatatkan 18 gol dari para pemainnya dalam satu turnamen.
Pencapaian ini semakin menegaskan kualitas skuad Real Madrid yang dihuni banyak pemain bintang dari berbagai negara. Meski membela tim nasional berbeda, mereka mampu tampil konsisten dan menjadi sosok penting di lini depan.
Nama Kylian Mbappe menjadi pemain dengan kontribusi terbesar. Penyerang timnas Prancis itu sudah mengemas delapan gol sepanjang Piala Dunia 2026.
Baca Juga:Lamine Yamal Tak Takut Hadapi Kylian Mbappe, Percaya Diri Antar Spanyol ke Final Piala Dunia 2026
Torehan tersebut menyamai pencapaiannya di Piala Dunia 2022 dan membuatnya kini mengoleksi total 20 gol hanya dari 20 pertandingan di ajang terbesar sepak bola dunia.
Catatan itu menjadi bukti betapa tajamnya Mbappe di level internasional. Dalam beberapa tahun terakhir, ia selalu tampil sebagai andalan Prancis dan menjadi salah satu pemain paling berbahaya setiap kali tampil di Piala Dunia.
Tak kalah impresif adalah Jude Bellingham. Gelandang muda Inggris tersebut telah mencetak enam gol, termasuk empat gol yang lahir pada fase gugur. Ketajamannya dari lini kedua membuat Inggris mampu melangkah hingga babak semifinal dan kembali menjadi salah satu kandidat kuat juara.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu