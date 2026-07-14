Bola Baru FIFA untuk Semifinal Piala Dunia 2026 Bikin Kylian Mbappe Tertegun, Ini Perbedaannya

JawaPos.com - Kylian Mbappe kembali menjadi pusat perhatian menjelang laga semifinal Piala Dunia 2026. Namun kali ini sorotan bukan datang dari aksi mencetak gol atau kecepatan larinya, melainkan reaksinya saat pertama kali melihat bola baru yang disiapkan FIFA khusus untuk babak semifinal hingga final.

FIFA resmi memperkenalkan edisi spesial bola resmi Piala Dunia 2026 yang akan mulai digunakan pada empat besar.

Bola bernama Trionda tersebut hadir dengan tampilan baru yang lebih elegan, meski secara teknologi dan performa di lapangan tidak mengalami perubahan dibanding bola yang dipakai sejak fase grup hingga perempat final.

Momen menarik terjadi saat Timnas Prancis menggelar sesi latihan terakhir menjelang duel melawan Spanyol.

Mbappe terlihat mengambil salah satu bola baru sebelum latihan dimulai. Penyerang Real Madrid itu memutar-mutar bola di tangannya sambil memperhatikan setiap detail desain yang berbeda dari sebelumnya.

Tak berhenti sampai di situ, Mbappe kemudian menjatuhkan bola ke lapangan dan langsung mencoba beberapa tendangan untuk merasakan responsnya. Ekspresinya yang tampak penasaran menjadi perhatian kamera yang meliput sesi latihan Les Bleus.

Meski hanya mengalami perubahan tampilan, bola baru tersebut memang dirancang agar memberikan kesan eksklusif pada fase paling menentukan di Piala Dunia.

FIFA mempertahankan seluruh spesifikasi teknis Trionda, termasuk material, aerodinamika, serta teknologi yang digunakan selama turnamen berlangsung.