Lamine Yamal Tak Takut Hadapi Kylian Mbappe, Percaya Diri Antar Spanyol ke Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Prancis dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pecinta sepak bola.

Dua raksasa Eropa itu akan saling berhadapan dalam duel yang dipenuhi pemain bintang, termasuk Lamine Yamal dan Kylian Mbappe yang diprediksi menjadi pusat perhatian.

Menjelang pertandingan tersebut, Lamine Yamal menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Winger muda milik Barcelona itu mengaku sama sekali tidak merasa gentar menghadapi Prancis maupun sosok Mbappe yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dunia.

Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai tekanan yang ia rasakan sebelum memainkan laga terbesar dalam kariernya.

Yamal justru menegaskan bahwa dirinya tampil tanpa beban meski banyak pihak menilai performanya di Piala Dunia 2026 belum mencapai level terbaik.

Menurut pemain berusia 19 tahun tersebut, kritik dan ekspektasi publik bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan secara berlebihan. Ia lebih memilih fokus mempersiapkan diri agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika Spanyol bertemu Prancis.

"Saya tidak merasa takut. Sepak bola ya tetap sepak bola," kata Yamal saat berbicara kepada awak media.

Ia juga menanggapi anggapan bahwa dirinya belum tampil menonjol sepanjang turnamen. Meski belum banyak mencetak gol, Yamal tetap yakin momen terbaiknya akan datang pada pertandingan penting melawan Prancis.