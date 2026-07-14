Lamine Yamal Tak Takut Hadapi Kylian Mbappe, Percaya Diri Antar Spanyol ke Final Piala Dunia 2026

Penyerang timnas Spanyol Lamine Yamal percaya diri hadapi Prancis di semifinal Piala Dunia 2026. (ig @lamineyma1)
JawaPos.com - Laga semifinal Piala Dunia 2026 antara Spanyol dan Prancis dipastikan menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan pecinta sepak bola.
Dua raksasa Eropa itu akan saling berhadapan dalam duel yang dipenuhi pemain bintang, termasuk Lamine Yamal dan Kylian Mbappe yang diprediksi menjadi pusat perhatian.
Menjelang pertandingan tersebut, Lamine Yamal menunjukkan kepercayaan diri tinggi. Winger muda milik Barcelona itu mengaku sama sekali tidak merasa gentar menghadapi Prancis maupun sosok Mbappe yang dikenal sebagai salah satu penyerang terbaik dunia.
Pernyataan itu sekaligus menjawab berbagai pertanyaan mengenai tekanan yang ia rasakan sebelum memainkan laga terbesar dalam kariernya.
Baca Juga:Prediksi Prancis vs Spanyol di Semifinal Piala Dunia 2026: Duel Mbappe kontra Yamal Perebutkan Tiket Final!
Yamal justru menegaskan bahwa dirinya tampil tanpa beban meski banyak pihak menilai performanya di Piala Dunia 2026 belum mencapai level terbaik.
Menurut pemain berusia 19 tahun tersebut, kritik dan ekspektasi publik bukanlah sesuatu yang perlu dipikirkan secara berlebihan. Ia lebih memilih fokus mempersiapkan diri agar bisa memberikan kontribusi maksimal ketika Spanyol bertemu Prancis.
"Saya tidak merasa takut. Sepak bola ya tetap sepak bola," kata Yamal saat berbicara kepada awak media.
Baca Juga:Daftar Pemain Cedera Prancis vs Spanyol di Piala Dunia 2026: Les Bleus Terancam Krisis Lini Tengah!
Ia juga menanggapi anggapan bahwa dirinya belum tampil menonjol sepanjang turnamen. Meski belum banyak mencetak gol, Yamal tetap yakin momen terbaiknya akan datang pada pertandingan penting melawan Prancis.
"Saya tidak merasa tertekan. Banyak yang mengatakan saya belum berada dalam performa terbaik. Jadi tidak perlu berharap terlalu tinggi. Namun saya percaya besok semuanya akan berjalan dengan baik dan menjadi hari yang spesial," ujarnya.
Komedian Temon Kristen Tapi Punya Banyak Istri, Begini Kata Pihak Keluarga
Hasil Norwegia vs Inggris 1-2 di Piala Dunia 2026: Brace Jude Bellingham Bawa The Three Lions ke Semifinal
Prediksi Argentina vs Inggris di Piala Dunia: Messi Ungkap Jalan Terjal ke Semifinal, Singgung Duel Panas Lawan Three Lions pada 1986
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa
Beri Nafkah Kecil ke Fangfang, Vicky Prasetyo: Dari Awal Kamu Tahu Saya Punya Anak Banyak
Tragis! Gadis 13 Tahun di India Diperkosa 30 Pria Selama 5 Hari, Para Tersangka Diarak Warga
Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah
Vicky Prasetyo Menunggu Detak Jantung Janin Sebelum Nikahi Fangfang Secara Siri
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Sesi Foto Bersama di Pemakaman Komedian Temon Terbelah Jadi 2 Kubu