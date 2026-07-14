Didier Deschamps Pastikan Mbappe Fit Hadapi Spanyol di Semifinal, Simak Prediksi Susunan Pemainnya

JawaPos.com - Pelatih Timnas Prancis, Didier Deschamps, mengungkap kondisi terkini Kylian Mbappe jelang duel pamungkas melawan Spanyol di babak semifinal Piala Dunia 2026. Dia mengatakan kondisi bintang Real Madrid itu baik-baik saja.

Duel Prancis vs Spanyol akan berlangsung di Stadion AT&T, Arlington, Amerika Serikat, Rabu (15/7/2026) dengan kick-off pukul 02.00 WIB. Ini menjadi laga krusial bagi kedua kesebelasan, karena memperebutkan satu tiket lolos ke babak final Piala Dunia 2026.

Menjelang laga tersebut, fans Prancis sempat dibuat ketar-ketir soal kondisi sang bintang, Mbappe. Pasalnya, pemain Real Madrid itu mengalami cedera ringan pada pergelangan kakinya ketika menyingkirkan Maroko di babak perempat final. Akibatnya, ia ditarik keluar pada menit ke-77.

Menurut laporan media Prancis, RMC Sport, Mbappe, disebut masih merasakan sedikit nyeri di bagian engkelnya. Narasi tersebut diperkuat setelah pemain berusia 27 tahun itu hanya menjalani sesi latihan singkat bersama skuad Les Bleus -julukan Timnas Prancis- jelang duel melawan Spanyol.

Namun demikian, Deschamps membantah Mbappe mengalami cedera yang parah. Dia mengungkapkan bahwa bintang Real Madrid itu dalam kondisi yang fit dan proses pemulihannya berjalan positif.

“Kylian baik-baik saja,” ungkap Deschamps, dilansir dari Reuters, Selsaa (14/7/2026).

Perihal porsi latihan singkat Mbappe, Deschamps tidak membantahnya. Menurutnya, itu adalah hal yang normal karena sang pemain sedang dalam tahap pemulihan.

"Ya, dia berlatih. Dia hanya diperbolehkan menjalani satu sesi latihan selama 10 menit, bukan 15 menit,” terangnya.

Selain Mbappe, Deschamps juga mengungkap kondisi Aurelien Tchouameni yang mengalami cedera dalam sesi latihan jelang melawan Paraguay di babak 16 besar. Cedera tersebut membuat Tchouameni absen di dua laga melawan Paraguay dan Maroko.