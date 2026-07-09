Preview Inggris vs Norwegia di Perempat Final Piala Dunia 2026: Tiga Pemain Inti Absen Latihan!

Erling Haaland mencetak dua gol untuk membawa Norwegia menyingkirkan Brasil dengan skor 2-1 pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion MetLife. (Instagram/@herrelandslaget)
JawaPos.com - Timnas Inggris menghadapi sedikit kendala jelang pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 menghadapi Norwegia.
Tiga pemain utama The Three Lions tidak terlihat dalam sesi latihan tim yang digelar di Swope Soccer Village, Kansas City, Amerika Serikat, Rabu (8/7) waktu setempat.
Ketiga pemain tersebut adalah Declan Rice, Marc Guehi, dan Reece James. Mereka menjalani latihan terpisah bersama tim medis sebagai bagian dari proses pemulihan kondisi fisik masing-masing.
Meski begitu, kubu Inggris belum terlalu mengkhawatirkan situasi Rice dan Guehi. Keduanya diperkirakan masih memiliki peluang besar untuk tampil sejak menit awal saat menghadapi Norwegia di babak delapan besar.
Declan Rice diketahui masih merasakan gangguan pada otot hamstring yang telah mengganggunya sejak penghujung tahun lalu.
Kendati demikian, tim pelatih tetap optimistis gelandang Arsenal tersebut akan pulih tepat waktu dan mampu menjadi motor permainan Inggris di lini tengah.
Sementara itu, Marc Guehi hanya mengalami kelelahan otot setelah menjalani jadwal pertandingan yang padat sepanjang turnamen. Bek tengah tersebut diprediksi tetap dipercaya mengawal lini belakang bersama Ezri Konsa.
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Berbeda dengan dua rekannya, kondisi Reece James masih menjadi tanda tanya. Bek kanan Chelsea itu telah melewatkan tiga pertandingan terakhir akibat cedera hamstring dan hingga kini belum kembali berlatih penuh bersama skuad.
Situasi tersebut membuat peluang Djed Spence untuk menjadi starter semakin terbuka. Apalagi Inggris juga kehilangan Jarell Quansah yang harus menjalani hukuman larangan bermain usai menerima kartu merah dalam kemenangan dramatis 3-2 atas Meksiko di babak 16 besar.
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