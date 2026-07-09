Usai Singkirkan Brasil, Martin Odegaard Sebut Norwegia Optimistis Hadapi Inggris di Perempat Final Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Tim nasional Norwegia bersiap menghadapi ujian berat saat menantang Inggris dalam laga perempat final Piala Dunia 2026 pada Minggu (12/7) di Hard Rock Stadium, Miami. Gelandang sekaligus kapten Timnas Norwegia, Martin Odegaard mengaku tetap optimistis menghadapi salah satu tim terbaik dunia saat ini.

Duel itu akan menjadi salah satu yang dinantikan, terlebih Norwegia yang menempati peringkat ke-19 FIFA sebelumnya mampu tumbangkan sang juara bertahan Brasil dengan skor 2-1 di babak 16 besar. Dalam laga itu, penyerang Manchester City Erling Haaland menjadi pahlawan dengan mencetak dua gol yang memastikan tim Skandinavia itu melaju ke perempat final.

Odegaard pun mengakui kualitas tinggi yang dimiliki Inggris yang saat ini dilatih oleh Thomas Tuchel. Odegaard menyebut skuad The Three Lions dipenuhi pemain kelas dunia. “Kami tahu kualitas yang mereka (Timnas Inggris) miliki. Saya mengenal mereka dengan sangat baik. Mereka adalah pemain luar biasa, pemain kelas dunia dan mungkin salah satu tim nasional terbaik di dunia saat ini. Ini akan menjadi ujian besar bagi kami,” ujar Odegaard dikutip dari ESPN.

Meskipun demikian, pemain Arsenal itu menegaskan bahwa situasi serupa juga terjadi saat menghadapi Brasil. Kala itu, Norwegia tidak diunggulkan, tetapi mampu membalikkan prediksi dan meraih kemenangan. “Melawan Brasil pun sama. Kami adalah underdog dan seperti yang Anda lihat, apa pun bisa terjadi dalam sepak bola. Kami akan mencoba memberikan yang terbaik dan melihat apa yang bisa kami lakukan,” lanjutnya.

Odegaard juga menyoroti keuntungan timnya yang dihuni banyak pemain yang merumput di Liga Inggris. Hal itu dinilai memberikan pemahaman lebih baik terhadap karakter permainan para pemain Inggris. “Banyak dari kami bermain di Inggris, jadi kami cukup mengenal mereka. Kami sering menghadapi pemain-pemain ini di liga, tetapi yang terpenting ialah bagaimana kami bermain sebagai tim,” katanya.

Pemain berusia 27 tahun itu menambahkan bahwa persiapan matang dan analisis terhadap lawan akan menjadi kunci permainan. Selain itu, kepercayaan diri menjadi faktor penting bagi Norwegia untuk kembali menciptakan kejutan. “Kami harus siap, melakukan analisis seperti biasa, dan percaya pada kemampuan diri sendiri,” tegas Odegaard.

Keberhasilan menyingkirkan Brasil itu sekaligus mencatatkan sejarah baru bagi Norwegia yang untuk pertama kalinya berhasil mencapai babak perempat final Piala Dunia. Odegaard menilai pencapaian itu menjadi bukti bahwa timnya layak diperhitungkan. “Kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa kami adalah tim yang bagus. Dalam sepak bola, segalanya mungkin terjadi. Meski kami kembali menjadi underdog, mari kita lihat apa yang akan terjadi,” ujarnya.