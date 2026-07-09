Jordan Henderson Cedera saat Rayakan Kemenangan, Thomas Tuchel Terapkan Aturan Baru di Timnas Inggris

Thomas Tuchel dan Jordan Henderson. (Istimewa)
JawaPos.com - Thomas Tuchel dikabarkan akan memberlakukan aturan baru di lingkungan Timnas Inggris setelah insiden cedera yang dialami Jordan Henderson pada Piala Dunia 2026.
Keputusan tersebut diambil agar kejadian serupa tidak kembali menimpa para pemain The Three Lions di sisa turnamen.
Henderson mengalami cedera pergelangan tangan usai Inggris menyingkirkan Meksiko dalam laga babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca.
Momen yang seharusnya menjadi perayaan kemenangan berubah menjadi petaka ketika gelandang berusia 36 tahun itu terjatuh saat melompati papan iklan untuk menghampiri suporter Inggris.
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Selepas pertandingan, para pemain memang menyempatkan diri merayakan kemenangan bersama ribuan pendukung yang hadir di stadion.
Henderson mengikuti rekan setimnya, Dan Burn, untuk kembali ke lapangan setelah bernyanyi bersama suporter, termasuk menyanyikan lagu Wonderwall yang sudah identik dengan selebrasi Timnas Inggris.
Namun, saat melompati pagar pembatas, Henderson mendarat dengan posisi yang kurang sempurna. Akibatnya, ia mengalami cedera serius di bagian pergelangan tangan dan langsung mendapatkan penanganan dari tim medis.
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Cedera tersebut tergolong cukup parah. Henderson harus ditandu keluar lapangan dan mendapatkan bantuan pereda nyeri sebelum dibawa ke rumah sakit di Mexico City.
Belakangan, pemain Brentford itu juga membagikan foto dari ranjang rumah sakit sebagai kabar terbaru mengenai kondisinya.
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