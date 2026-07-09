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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 19.37 WIB

Pidato Legendaris Bjorge Lillelien! 3 Fakta Rivalitas Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026

Bjorge Lillelien dikenang lewat pidato legendaris usai kemenangan Norwegia atas Inggris pada 1981 yang kembali menjadi sorotan menjelang perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget) - Image

Bjorge Lillelien dikenang lewat pidato legendaris usai kemenangan Norwegia atas Inggris pada 1981 yang kembali menjadi sorotan menjelang perempat final Piala Dunia 2026. (Instagram @herrelandslaget)

JawaPos.com — Norwegia dan Inggris kembali bertemu pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami, Sabtu (12/7/2026), membawa rivalitas yang tak hanya soal sepak bola, tetapi juga sejarah pidato legendaris komentator Bjorge Lillelien pada 1981.

Momen itu masih dikenang hingga kini karena menyindir tokoh politik Inggris setelah kemenangan mengejutkan Norwegia atas The Three Lions.

Pertemuan kali ini mempertemukan dua generasi berbeda.

Kini, perhatian tertuju pada Erling Haaland dan Jude Bellingham, tetapi sejarah menunjukkan duel Norwegia kontra Inggris selalu memiliki cerita yang melampaui pertandingan di atas lapangan.

Mengapa Pidato Bjorge Lillelien Menjadi Legenda?

Nama Bjorge Lillelien melekat dalam sejarah sepak bola Norwegia setelah komentarnya usai kemenangan 2-1 atas Inggris pada laga kualifikasi Piala Dunia di Stadion Ullevaal, Oslo, September 1981.

Saat itu, kemenangan tersebut dianggap sebagai salah satu kejutan terbesar dalam sejarah sepak bola Eropa.

Inggris datang dengan skuad bertabur bintang seperti Bryan Robson, Glenn Hoddle, Kevin Keegan, dan Trevor Francis.

Sebaliknya, Norwegia belum dipandang sebagai kekuatan besar sehingga kemenangan itu menjadi kebanggaan nasional.

Sesaat setelah peluit panjang berbunyi, Lillelien melontarkan komentar emosional yang kemudian menjadi ikon.

Ia lebih dulu menyebut sejumlah tokoh Inggris, mulai Lord Nelson, Sir Winston Churchill, hingga Lady Diana, sebelum mengucapkan kalimat yang paling dikenang.

Editor: Hendra
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