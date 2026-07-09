Usai Jalani Operasi Patah Tulang Lengan, Jordan Henderson Targetkan Tampil Lawan Norwegia

Jordan Henderson targetkan comeback melawan Norwegia usai operasi. (Instagram/@jordanhenderson)
JawaPos.com - Gelandang Timnas Inggris Jordan Henderson menjalani operasi pada lengannya di Kansas City, Missouri, setelah mengalami patah tulang akibat insiden saat merayakan kemenangan timnya atas Meksiko dalam laga 16 besar Piala Dunia 2026 pada Senin (6/7).
Dalam pertandingan itu, Inggris berhasil taklukkan Meksiko dengan skor 3-2. Namun, momen perayaan berubah menjadi petaka bagi Henderson. Pemain berusia 36 tahun itu dilaporkan terjatuh setelah tersandung papan iklan saat berusaha kembali ke lapangan usai merayakan gol bersama para suporter Inggris. Henderson mendarat dengan posisi yang tidak tepat pada lengannya dan harus ditandu keluar lapangan sambil menggunakan bantuan oksigen.
Setelah pertandingan, Henderson sempat tetap berada di Meksiko sebelum akhirnya kembali ke markas tim di Kansas City untuk menjalani prosedur operasi. Melalui unggahan di Instagramnya, Henderson mengonfirmasi bahwa operasi telah berjalan lancar. “Operasi selesai! Sekarang mari bersiap untuk pertandingan besar hari Sabtu,” tulis Henderson.
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Meski mengalami cedera serius, Henderson dipastikan tetap berada di dalam skuad Inggris selama sisa turnamen. Rekan setimnya, Morgan Rogers, mengungkapkan bahwa masih ada kemungkinan Henderson kembali merumput sebelum turnamen berakhir. “Itu menunjukkan seperti apa dirinya sebagai pribadi. Kami berharap dia tetap bisa terlibat bersama kami sepanjang turnamen. Dia tidak akan menyerah, begitu juga kami,” ujar Rogers dikutip dari ESPN.
Rogers juga menekankan pentingnya peran Henderson di dalam tim. “Keyakinannya terhadap kondisi tubuhnya, kemampuannya, dan kepribadiannya sangat besar artinya bagi tim. Dia adalah jantung tim ini. Melihatnya pagi ini tetap tersenyum dan bahagia meski baru saja mengalami kejadian dalam 48 jam terakhir sangat menyenangkan. Kami berharap dia bisa segera kembali ke lapangan,” tambahnya.
Sebelum mengalami cedera, Henderson sempat tampil dalam laga terakhir fase grup melawan Panama. Penampilan itu sekaligus mencatatkan sejarah sebagai pemain timnas putra Inggris pertama yang tampil di empat edisi Piala Dunia.
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Inggris dijadwalkan menghadapi Norwegia pada babak perempat final yang akan berlangsung Minggu (12/7). Absennya Henderson tentu menjadi kerugian bagi lini tengah Inggris. Saat ini, Thomas Tuchel hanya memiliki beberapa opsi di sektor gelandang tengah, yakni Declan Rice, Elliot Anderson, Jude Bellingham, dan Kobbie Mainoo.
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