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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.12 WIB

Statistik Bek Inggris vs Erling Haaland Bikin Khawatir! Tuchel Siapkan Cara Redam Sang Mesin Gol Norwegia

Erling Haaland akan memimpin lini serang Norwegia saat menghadapi Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram: Erling Haaland) - Image

Erling Haaland akan memimpin lini serang Norwegia saat menghadapi Brasil di babak 16 besar Piala Dunia 2026. (Instagram: Erling Haaland)

JawaPos.com - Laga perempat final Piala Dunia 2026 antara Inggris dan Norwegia dipastikan menyajikan duel menarik di lini depan dan belakang.

Sorotan utama tentu tertuju pada mesin gol Norwegia, Erling Haaland, yang tampil luar biasa sepanjang turnamen.

Penyerang berusia 25 tahun itu belum kehilangan sentuhan tajamnya. Dari empat pertandingan yang dimainkan di Piala Dunia 2026, Haaland selalu mencetak gol dan telah mengoleksi tujuh gol.

Catatan tersebut membuat lini pertahanan Inggris mendapat ujian berat saat kedua tim bertemu di Miami.

Salah satu nama yang paling disorot adalah Marc Guehi. Bek tengah andalan Inggris itu memiliki rekor yang kurang mengesankan setiap kali berhadapan dengan Haaland di level klub.

Dalam tujuh pertemuan sebelumnya, Haaland berhasil mencetak tujuh gol ke gawang tim yang diperkuat Guehi.

Statistik tersebut menjadi perhatian karena kali ini keduanya kembali bertemu, meski kini mereka sama-sama membela Manchester City setelah Guehi bergabung pada bursa transfer Januari lalu.

Meski sudah menjadi rekan setim, situasi di level tim nasional tentu berbeda. Haaland dipastikan tetap menjadi ancaman utama bagi Inggris yang mengincar tiket semifinal.

Selain harus menghadapi striker paling produktif di turnamen, Guehi juga berada dalam situasi yang cukup rumit. Ia merupakan salah satu dari empat pemain Inggris yang telah mengantongi kartu kuning. Jika kembali menerima kartu saat menghadapi Norwegia, ia akan absen apabila Inggris berhasil lolos ke semifinal.

Editor: Banu Adikara
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