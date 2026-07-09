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Moch. Rizky Pratama Putra
Kamis, 9 Juli 2026 | 14.49 WIB

Prediksi Skor Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Peluang The Three Lions Melaju ke Semifinal

Harry Kane diprediksi menjadi pusat perhatian saat Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami. (Instagram/@england) - Image

Harry Kane diprediksi menjadi pusat perhatian saat Norwegia menghadapi Inggris pada perempat final Piala Dunia 2026 di Miami. (Instagram/@england)

JawaPos.com — Timnas Inggris lebih diunggulkan mengalahkan Norwegia pada perempat final Piala Dunia 2026 di Hard Rock Stadium, Miami.

Meski Erling Haaland sedang memimpin daftar top skor sementara, bursa taruhan menilai The Three Lions memiliki peluang lebih besar mengamankan tiket ke semifinal berkat pengalaman dan kedalaman skuad yang dimiliki.

Inggris Lebih Difavoritkan Raih Kemenangan

Laga ini menjadi pertemuan pertama Norwegia dan Inggris di putaran final turnamen besar.

Meski begitu, Inggris memiliki catatan pertemuan yang lebih baik dengan tujuh kemenangan dari 12 duel sebelumnya dan hanya dua kali menelan kekalahan.

Pasukan Thomas Tuchel juga belum terkalahkan dalam lima pertandingan di Piala Dunia 2026.

Pada babak 16 besar, Inggris mencatat kemenangan bersejarah 3-2 atas tuan rumah Meksiko di Stadion Azteca, menjadi tim pertama dalam 27 tahun yang mampu mencetak tiga gol di stadion legendaris tersebut.

Kemenangan itu harus dibayar mahal karena Jarrell Quansah menerima kartu merah dan dipastikan absen akibat skorsing.

Selain itu, Jordan Henderson juga mengalami cedera pergelangan tangan, sementara kondisi Reece James masih terus dipantau menjelang pertandingan.

Bursa taruhan memberikan rekomendasi utama berupa Inggris menang dengan odds 1,929.

Editor: Edi Yulianto
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