Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

JawaPos.com — Norwegia akan menghadapi Inggris pada babak perempat final Piala Dunia 2026 di Miami Stadium, Minggu (12/7/2026) pukul 04.00 WIB.

Duel ini menjadi penentu tiket semifinal dengan dua mesin gol turnamen, Erling Haaland dan Harry Kane, siap menjadi pembeda dalam laga yang diprediksi berlangsung sengit dan penuh gol.

Pertandingan ini mempertemukan dua tim yang datang dengan modal positif usai melewati babak 16 besar.

Norwegia menciptakan kejutan dengan menyingkirkan Brasil 2-1, sedangkan Inggris mengalahkan Meksiko 3-2 lewat pertandingan dramatis.

Norwegia memiliki peluang mencetak sejarah dengan lolos ke semifinal Piala Dunia untuk pertama kalinya. Sebaliknya, Inggris bertekad mengakhiri catatan kurang memuaskan mereka di babak perempat final turnamen besar.

Bagaimana Kondisi Terkini Norwegia?

Kepercayaan diri skuad asuhan Stale Solbakken sedang berada di level tertinggi setelah mengalahkan Brasil. Hasil tersebut semakin mempertegas status Norwegia sebagai salah satu tim kejutan di Piala Dunia 2026.

Kabar baik datang dari kondisi pemain yang relatif bugar tanpa laporan cedera serius. Situasi ini membuat Solbakken diperkirakan mempertahankan susunan pemain terbaiknya.