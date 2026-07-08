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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 06.12 WIB

Preview Inggris vs Norwegia: Cuaca Ekstrem Ancam Laga Babak 8 Besar Piala Dunia 2026, FIFA Siapkan Opsi untuk Tunda Laga

Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan) menjadi pencetal gol bagi Inggris saat kalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir tiga rekor baru (Instagram.com/@england) - Image

Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan) menjadi pencetal gol bagi Inggris saat kalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir tiga rekor baru (Instagram.com/@england)

JawaPos.com - Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Norwegia terancam terganggu cuaca ekstrem.

Laga yang dijadwalkan berlangsung di Miami, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) waktu setempat, berpotensi mengalami penundaan jika kondisi cuaca memburuk.

Ancaman bukan hanya datang dari badai petir yang diperkirakan melanda kawasan sekitar stadion, tetapi juga suhu udara yang sangat tinggi.

Kondisi tersebut membuat FIFA harus bersiap menerapkan protokol khusus demi menjaga keselamatan pemain, ofisial, dan para penonton.

Berdasarkan prakiraan cuaca, suhu udara saat kick-off diperkirakan mencapai 33 derajat Celsius.

Namun, tingkat kelembapan yang tinggi membuat suhu yang dirasakan tubuh bisa mencapai sekitar 44 derajat Celsius.

Situasi ini menjadi perhatian serius karena pertandingan akan dimainkan pada sore hari, saat temperatur berada di titik tertinggi.

Selain panas ekstrem, wilayah Miami juga diprediksi diguyur hujan disertai badai petir beberapa jam setelah pertandingan dimulai. Kombinasi cuaca panas dan kelembapan tinggi dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan terhadap jalannya laga.

FIFA sendiri telah memiliki aturan khusus terkait pertandingan yang berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrem.

Editor: Banu Adikara
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