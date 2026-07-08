Preview Inggris vs Norwegia: Cuaca Ekstrem Ancam Laga Babak 8 Besar Piala Dunia 2026, FIFA Siapkan Opsi untuk Tunda Laga

Harry Kane (kiri) dan Jude Bellingham (kanan) menjadi pencetal gol bagi Inggris saat kalahkan Meksiko di 16 besar Piala Dunia 2026, sekaligus mengukir tiga rekor baru (Instagram.com/@england)
JawaPos.com - Pertandingan perempat final Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Norwegia terancam terganggu cuaca ekstrem.
Laga yang dijadwalkan berlangsung di Miami, Amerika Serikat, Sabtu (11/7/2026) waktu setempat, berpotensi mengalami penundaan jika kondisi cuaca memburuk.
Ancaman bukan hanya datang dari badai petir yang diperkirakan melanda kawasan sekitar stadion, tetapi juga suhu udara yang sangat tinggi.
Kondisi tersebut membuat FIFA harus bersiap menerapkan protokol khusus demi menjaga keselamatan pemain, ofisial, dan para penonton.
Baca Juga:Usai Kolombia Tersingkir dibabak 16 Piala Dunia 2026, Falcao Bongkar Masalah Besar Sepak Bola Negaranya yang Dinilai Hambat Prestasi
Berdasarkan prakiraan cuaca, suhu udara saat kick-off diperkirakan mencapai 33 derajat Celsius.
Namun, tingkat kelembapan yang tinggi membuat suhu yang dirasakan tubuh bisa mencapai sekitar 44 derajat Celsius.
Situasi ini menjadi perhatian serius karena pertandingan akan dimainkan pada sore hari, saat temperatur berada di titik tertinggi.
Baca Juga:4 Kontroversi Argentina di Piala Dunia 2026 yang Perkuat Dugaan Lionel Messi Dapat Perlakuan Istimewa dari FIFA
Selain panas ekstrem, wilayah Miami juga diprediksi diguyur hujan disertai badai petir beberapa jam setelah pertandingan dimulai. Kombinasi cuaca panas dan kelembapan tinggi dikhawatirkan meningkatkan risiko gangguan terhadap jalannya laga.
FIFA sendiri telah memiliki aturan khusus terkait pertandingan yang berlangsung dalam kondisi cuaca ekstrem.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah