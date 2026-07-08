Penggemar Timnas Argentina Diduga Lakukan Rasisme terhadap IShowSpeed, FIFA Buka Penyelidikan

JawaPos.com - FIFA mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan insiden rasisme yang melibatkan streamer dan YouTuber asal Amerika Serikat, IShowSpeed, saat menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde pada Sabtu (4/7).

Insiden itu terjadi di Miami Stadium ketika IShowSpeed yang memiliki nama asli Darren Watkins Junior, melakukan siaran langsung (livestream) pertandingan dari tribun penonton. Dalam siaran itu, IShowSpeed terdengar bertanya kepada seorang suporter yang mengenakan jersey Argentina mengenai ucapan yang ditujukan kepadanya.

Suporter yang berbicara dalam bahasa Spanyol itu diduga melontarkan komentar bernada rasis yang menyuruhnya pergi ke kebun binatang. FIFA lewat pernyataan resminya mengungkapkan telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan langsung mengambil tindakan.

“FIFA sangat mengecam rasisme, kebencian, dan diskriminasi dalam segala bentuk. Tindakan seperti ini tidak memiliki tempat dalam sepak bola, di Piala Dunia FIFA, maupun di masyarakat secara umum,” tulis pernyataan resmi FIFA dikutip dari AP.

FIFA juga menegaskan bahwa Piala Dunia merupakan ajang yang menjunjung tinggi nilai persatuan, keberagaman, dan saling menghormati. “Piala Dunia FIFA adalah perayaan persatuan, keberagaman, dan rasa hormat. Ajang ini mempertemukan orang-orang dari berbagai budaya dan komunitas di seluruh dunia. Siapa pun yang bertindak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak diterima dalam permainan ini,” lanjut pernyataan itu.

Hingga saat ini, pihak IShowSpeed maupun perwakilannya belum memberikan tanggapan resmi atas insiden itu. Sebagai salah satu kreator digital paling berpengaruh, IShowSpeed memiliki lebih dari 50 juta pelanggan (subscriber) di YouTube, 51 juta pengikut di Instagram, dan 53 juta pengikut di TikTok.