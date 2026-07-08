Penggemar Timnas Argentina Diduga Lakukan Rasisme terhadap IShowSpeed, FIFA Buka Penyelidikan

Kasus dugaan rasisme yang menimpa IShowSpeed ditindaklanjuti FIFA. (@ishowspeed/Instagram).
JawaPos.com - FIFA mengonfirmasi tengah menyelidiki dugaan insiden rasisme yang melibatkan streamer dan YouTuber asal Amerika Serikat, IShowSpeed, saat menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde pada Sabtu (4/7).
Insiden itu terjadi di Miami Stadium ketika IShowSpeed yang memiliki nama asli Darren Watkins Junior, melakukan siaran langsung (livestream) pertandingan dari tribun penonton. Dalam siaran itu, IShowSpeed terdengar bertanya kepada seorang suporter yang mengenakan jersey Argentina mengenai ucapan yang ditujukan kepadanya.
Suporter yang berbicara dalam bahasa Spanyol itu diduga melontarkan komentar bernada rasis yang menyuruhnya pergi ke kebun binatang. FIFA lewat pernyataan resminya mengungkapkan telah menerima laporan terkait insiden tersebut dan langsung mengambil tindakan.
“FIFA sangat mengecam rasisme, kebencian, dan diskriminasi dalam segala bentuk. Tindakan seperti ini tidak memiliki tempat dalam sepak bola, di Piala Dunia FIFA, maupun di masyarakat secara umum,” tulis pernyataan resmi FIFA dikutip dari AP.
FIFA juga menegaskan bahwa Piala Dunia merupakan ajang yang menjunjung tinggi nilai persatuan, keberagaman, dan saling menghormati. “Piala Dunia FIFA adalah perayaan persatuan, keberagaman, dan rasa hormat. Ajang ini mempertemukan orang-orang dari berbagai budaya dan komunitas di seluruh dunia. Siapa pun yang bertindak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut tidak diterima dalam permainan ini,” lanjut pernyataan itu.
Hingga saat ini, pihak IShowSpeed maupun perwakilannya belum memberikan tanggapan resmi atas insiden itu. Sebagai salah satu kreator digital paling berpengaruh, IShowSpeed memiliki lebih dari 50 juta pelanggan (subscriber) di YouTube, 51 juta pengikut di Instagram, dan 53 juta pengikut di TikTok.
Dilansir dari The Athletic, lewat kanalnya, Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya sempat membahas kemungkinan Cristiano Ronaldo tampil di Piala Dunia Antarklub tahun lalu, tetapi rencana itu akhirnya tidak terealisasi. IShowSpeed juga pernah bertemu langsung dengan Cristiano Ronaldo dalam sebuah video yang diunggahnya. Selain itu, IShowSpeed juga kerap meliput berbagai ajang besar sepak bola dunia melalui kontennya, termasuk final Liga Champions 2025 dan final Piala Afrika pada Januari 2026.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah