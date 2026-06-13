Momen Kocak IShowSpeed dan Zlatan Ibrahimovic di Piala Dunia 2026, Prediksi Ronaldo Juara Bikin Heboh Studio

IShowSpeed bertemu idolanya Cristiano Ronaldo. (Instagram @ishowspeed)
JawaPos.com - Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan pertandingan menarik di lapangan, tetapi juga berbagai momen menghibur di luar pertandingan. Salah satu yang paling banyak dibicarakan datang dari streamer terkenal IShowSpeed saat menghadiri laga antara Paraguay dan Amerika Serikat.
Dalam siaran langsung dari area analis Fox Sports, IShowSpeed bergabung bersama sejumlah nama besar sepak bola dunia. Di antaranya ada legenda Swedia Zlatan Ibrahimovic dan mantan bintang Prancis Thierry Henry yang sedang berbincang santai menjelang pertandingan.
Suasana yang awalnya santai berubah menjadi momen lucu ketika Zlatan melontarkan sebuah pertanyaan sederhana kepada IShowSpeed.
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"Menurutmu siapa yang akan memenangkan Piala Dunia?" tanya Zlatan.
Tanpa berpikir lama, IShowSpeed langsung memberikan jawaban yang sangat yakin.
"Portugal! Ronaldo akan memenangkan Piala Dunia!" jawabnya dengan penuh semangat.
Jawaban tersebut langsung memancing reaksi dari orang-orang di sekitar. Zlatan yang mendengar pernyataan itu tampak terkejut sekaligus terhibur.
Dia kemudian mengambil mikrofon dari tangan IShowSpeed sebagai bagian dari candaan yang membuat suasana semakin ramai. Di sisi lain, Thierry Henry terlihat membalikkan badan sambil tertawa, seolah tidak percaya dengan keyakinan yang ditunjukkan streamer asal Amerika Serikat tersebut.
Tidak berhenti sampai di situ, Zlatan juga bercanda dengan meminta Speed meninggalkan area analis. Momen itu langsung disambut tawa orang-orang yang berada di lokasi dan para penonton yang menyaksikan siaran langsung.
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