Si Tukang Nangis! Argentina Menang Kontroversial Atas Mesir, Lionel Scaloni Dapat Julukan Baru di Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Lionel Scaloni tak mampu menyembunyikan emosinya setelah Argentina melakukan comeback dramatis untuk mengalahkan Mesir pada babak 16 besar Piala Dunia 2026. Pelatih 48 tahun itu bahkan mengungkapkan bahwa anak asuhnya sampai menjulukinya La Llorona yang bisa diartikan sebagai si tukang nangis.

”Saya memang selalu emosional. Kadang air mata itu keluar dan kali ini juga begitu. Di ruang ganti mereka memanggil saya ’La Llorona’. Saya memang tidak bisa berhenti terbawa emosi,” ungkap Scaloni seperti dikutip dari Ole.

Llorona sendiri merupakan sosok legendaris dalam cerita rakyat Amerika Latin yang dikenal sebagai perempuan yang terus menangis.

”Saya yakin banyak orang memilih menjadi pelatih karena momen-momen seperti ini, karena adrenalin saat mengejar kemenangan atau membalikkan keadaan ketika sedang tertinggal. Kami sudah menjalani itu sepanjang hidup dan akan terus melakukannya,” beber Scaloni.

Cerita Scaloni dan La Llorona sejatinya pernah diungkap dalam dokumenter The Scaloni Method yang dirilis menjelang Piala Dunia 2026. Dalam dokumenter tersebut, kiper Emiliano Martínez mengungkapkan bagaimana Scaloni tak kuasa menahan tangis saat berbicara kepada pemain usai final Piala Dunia 2022 melawan Prancis.