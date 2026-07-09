Pelatih Mesir Bernazar! Skuad Hossam Hassan Kalah Kontroversial dari Argentina di Piala Dunia 2026

Pelatih Timnas Mesir Hossam Hassan merasa dicurangi saat lawan Argentina. (@footballontnt/X).
JawaPos.com - Ketertarikan Hossam Hassan pada Piala Dunia 2026 sudah benar-benar luntur. Bukan karena tim asuhannya, Mesir, telah terhenti di babak 16 besar. Melainkan karena marah dengan keputusan wasit saat timnya dikalahkan Argentina.
”Saya tidak akan menonton laga berikutnya di turnamen kali ini,” kata Hassan seolah bernazar seperti dilansir The Guardian.
Hassan menyebut laga seperti sudah di-setting untuk kemenangan Argentina. ”Ini semua soal uang. Mereka ingin Messi tetap bertahan di turnamen ini,” tandas pelatih berusia 59 tahun itu.
Bagi Hassan, La Albiceleste –julukan Argentina– mendapat banyak bantuan selama pertandingan.
”Tampaknya ada tekanan dari pihak Argentina terkait hasil ini. Dalam sepak bola, terkadang ada faktor-faktor eksternal yang melampaui aspek teknis. Sang juara dunia mendapatkan dukungan di setiap tingkatan,” bebernya.
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