"Trump Card" Berujung Antiklimaks! AS, Kanada, dan Meksiko Gugur di Babak 16 Besar Piala Dunia 2026

Wasit Raphael Claus memberikan kartu kuning saat memimpin laga antara Amerika Serikat. (Dok. Pedro Nunes)

JawaPos.com – ”Trump card” Amerika Serikat (AS) terhadap Falorin Balogun ternyata tak membawa efek positif. Striker timnas AS itu gagal menjadi pembeda. USMNT –julukan timnas AS– justru harus menelan kekalahan telak 1-4 oleh Belgia dalam babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Lumen Field, Seattle, kemarin (7/7).

USMNT menyusul dua tuan rumah Piala Dunia 2026 lainnya yang terhenti di 16 besar dalam tiga hari beruntun. Kanada dipermalukan Maroko tiga gol tanpa balas di NRG Stadium, Houston (5/7) dan Meksiko harus mengakui keunggulan Inggris 2-3 di Estadio Azteca, Mexico City, sehari berselang (6/7).

Anulir Skorsing

Balogun menjadi pusat perhatian setelah FIFA menangguhkan hukuman larangan bermain yang seharusnya dijalaninya akibat kartu merah saat melawan Bosnia dan Herzegovina di babak 32 besar. Keputusan itu muncul setelah Presiden Amerika Serikat Donald Trump meminta Presiden FIFA Gianni Infantino meninjau kembali kasus tersebut. Hal itulah yang kemudian memunculkan istilah ”Trump card”.

Namun, kontroversi itu berakhir antiklimaks. Balogun, yang sebelumnya sudah mencetak tiga gol di Piala Dunia, kesulitan menembus pertahanan Belgia. Pada babak pertama, penyerang AS Monaco itu hanya mencatat 10 sentuhan bola, paling sedikit di antara seluruh pemain USMNT.

Peluang terbaik Balogun baru datang pada menit ke-81. Namun, penyelesaiannya berhasil digagalkan kiper Thibaut Courtois. Seusai laga, Balogun menghampiri pelatih Belgia Rudi Garcia. ”Dia datang menemui saya. Saya menghargainya. Ini bukan kesalahannya. Dia bukan orang yang harus disalahkan,” kata Garcia seperti dikutip dari The Athletic.

Belgia Termotivasi

Sebelum pertandingan, Belgia sebenarnya sudah mengajukan protes atas penangguhan hukuman Balogun kepada FIFA. Protes itu akhirnya ditolak. Namun, De Rode Duivels –julukan Belgia– mampu memberikan performa apik.

”Saya pikir selalu ada keadilan dalam hidup. Kami merasa keputusan itu tidak adil, tetapi hari ini kami mendapatkan balasannya,” kata gelandang Belgia Nicolas Raskin dikutip dari Sporza.

Lebih lanjut, Garcia mengakui polemik tersebut menambah motivasi timnya. Namun, dia juga menegaskan jika kemenangan Belgia lahir karena kualitas permainan timnya. ”Yang paling penting bagi kami adalah rencana permainan. Kami ingin menguasai pertandingan, menghindari tekanan mereka, dan bermain lebih menekan. Kami bermain dengan penguasaan, kemauan, dan dedikasi. Ini malam yang luar biasa bagi kami,” tutur pelatih berkebangsaan Prancis tersebut.

Tari Sindiran

Setelah Romelu Lukaku mencetak gol keempat menit ke 90+3, para pemain Belgia merayakannya dengan meniru tarian khas Trump. Gelandang Belgia Axel Witsel mengungkapkan jika selebrasi itu memang telah direncanakan bersama oleh seluruh pemain.

”Ya, itu ide dari seluruh tim,” kata Witsel. ”Yang lebih penting adalah kami bisa merayakannya bersama sebagai sebuah tim. Cara terbaik menjawab semua yang terjadi adalah lewat permainan di lapangan, dan kami berhasil melakukannya,” imbuhnya.

CAPAIAN TUAN RUMAH PIALA DUNIA (Sepuluh Edisi Terakhir)

Edisi Tuan Rumah Capaian

2026 Amerika Serikat 16 besar

Kanada 16 besar

Meksiko 16 besar

2022 Qatar Fase grup

2018 Rusia Perempat final

2014 Brasil Semifinal (peringkat keempat)

2010 Afrika Selatan Fase grup

2006 Jerman Semifinal (peringkat ketiga)

2002 Korea Selatan Semifinal (peringkat keempat)

Jepang 16 besar

1998 Prancis Juara

1994 Amerika Serikat 16 besar

1990 Italia Semifinal (peringkat ketiga)